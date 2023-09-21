Grip aşısı fiyatı ne kadar, ne zaman yapılır?

Her yıl milyonlarca insanı etkileyen bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan grip ile mücadelede en etkili yol aşıdan geçiyor. SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısı fiyatı 245 lira olup, eczanelerden ücretli olarak alınabiliyor. Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalar için grip aşılarını e-Nabız sisteminde tanımladı.

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Sonbahar aylarının gelmesiyle havalar serinlemeye, başta grip olmak üzere birçok hastalıklar görülmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulamasının normal takvimiyle başladığını bildirdi.

GRİP AŞISI NE KADAR?

SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısının fiyatı 245 lira olup eczanelerden ücretli olarak alınabiliyor.

GRİP AŞISI BAŞLADI MI, NE ZAMAN YAPILIR?

Grip aşısı 65 yaş üstü ve kronik hastalar için başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“15 Eylül’den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması normal takvimiyle başlıyor. Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. Grip, özellikle 65 yaş üstüyle kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz.”

ÖZELLİKLE KİMLER GRİP AŞISI YAPTIRMALI?

*5 yaşından küçük çocuklar,

*65 yaş ve üstü yetişkinler,

*Sağlık çalışanları,

*Hamile veya doğum sonrası 2 haftaya kadar olan kadınlar,

*Huzurevleri ve uzun süreli bakım tesisleri sakinleri,

*Astımı olanlar,

*Nörolojik ve nörogelişimsel durumlar (beyin, omurilik ve periferik sinir ve kas bozuklukları, örneğin serebral palsi, epilepsi, felç, zihinsel engel, orta ila şiddetli gelişimsel gecikme, kas distrofisi ve omurilik yaralanması dahil),

*Kronik akciğer hastalığı (örneğin, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kistik fibroz),

*Kalp hastalığı (örn. Konjenital kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı),

*Kan bozuklukları (örneğin, orak hücre hastalığı),

*Endokrin bozuklukları (örn. Diabetes mellitus),

*Böbrek hastalıkları,

*Karaciğer hastalıkları olanlar,

*Metabolik bozukluklar (örneğin kalıtsal metabolik bozukluklar ve mitokondriyalbozukluklar),

*Hastalık (örn., HIV, AIDS, kanser) veya ilaç (ör., Kemoterapi veya radyasyon tedavisi, kronik glukokortikoidler) nedeniyle zayıflamış bağışıklık sistemi,

*Uzun süreli aspirin tedavisi gören 19 yaşından küçük çocuklar,

*Aşırı obezitesi olan kişiler (vücut kitle indeksi [BMI] ≥40)

E-NABIZ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

e-Nabız ana sayfasında “İnfluenza (Mevsimsel Grip) risk durumunu sorgulamak için lütfen tıklayınız” ibaresinin yer aldığı şemaya tıklayarak, eğer risk grubu içerisindeyseniz randevu oluşturabilirsiniz.

E NABIZ AŞI RANDEVUSU EKRANI