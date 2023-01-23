Günde sadece 216 kalori kısmak obezite riskini azaltıyor

Yeni bir araştırmaya göre, aşırı kilolu insanların günde 216 kaloriyi azaltmaları, İngiltere'deki obezite seviyelerini yarıya indirmek için yeterli olabilir.

Sozcu.com.tr

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Obezite oranı toplumda giderek artarken yapılan araştırmalar, gün içerisinde basit bir kalori kısıtlamasının fazla kilo ile savaşmak için yeterli olduğunu ortaya koyuyor.

Sosyal fayda için hizmet veren bir inovasyon ajansı tarafından ortaya konan verilere göre, yetişkinlerin yaklaşık yüzde 28’inde görülen obezite eğilimi, günde 216 kalori azaltılarak tersine çevrilebilecek.

Bu çalışmanın, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne (NHS) yılda 3,25 milyar sterlin tasarruf sağlayacağına da dikkat çekildi.

“SORUMLULUK, SADECE KİLOLU İNSANLARDA DEĞİL”

216 kalori, yaklaşık olarak bir kutu kola, dört dilim pastırma, büyük boy latte, bir bardak bira ve küçük boy cips paketine denk geliyor.

Nesta tarafından yürütülen çalışma hakkında açıklama yapan bir uzman, “Aşırı kilolu veya obezite ile yaşayan insanlar için bile günlük kalorilerde mütevazı ama sürekli azalmalar yeterli olabilir. Ancak tüm sorumluluğu bireylere yüklemek de yanlış olur.” dedi.



“Yemek üreticilerinin ve satıcılarının tariflerini, pişirme yöntemlerini, porsiyon boyutlarını ve promosyonlarını değiştirmelerine ihtiyacımız var.” diyen uzmanlar, “hazır ve donmuş yiyeceklerde küçük, algılanamayan değişiklikler yapmak bile kaloriden kısmamızı sağlayarak obezite ile savaşmamıza destek olabilir” diye eklediler.

Bu önerileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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