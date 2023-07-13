İlaç gibi baharat

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, en faydalı baharatlar arasında yer alan ve sağlığa çok yönlü etkileri olan zencefilin nasıl ve ne kadar tüketilmesi gerektiğini tarifler eşliğinde anlattı.

Nazan DOĞANER HALICI

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Zencefil zencefilgiller familyasına bağlı olan çok yıllık bitkilerden biridir ve tıp alanında birçok ilacın hammaddesi olarak kullanılır. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Kayan Tapan, yaz kış tüketilmesini önerdiği zencefilin sağlığa faydalarını şöyle sıraladı:

Ağrıları azaltır

Zencefil, faydalı bileşen içeren, güçlü antioksidan ve iltihabı önleyici özelliklere sahiptir. Vücuttaki oksidatif reaksiyonlar sonucu serbest oksijen radikalleri ortaya çıkmaktadır. Zencefilin içindeki aktif bileşenler serbest oksijen radikallerinin vücuda verdiği zararı azaltarak antioksidan etki gösterir. Zencefilin ağrıları azalttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca vücuttaki infilamasyona (iltihaplanmaya) ve romatizmaya karşı etkili olduğu düşünülmektedir.

Zayıflatır

2019 tarihli bir literatür incelemesinde, zencefil takviyesinin aşırı kilolu veya obezitesi olan kişilerde vücut ağırlığını, bel ve kalça oranını önemli ölçüde azalttığı sonucuna varılmıştır. Obeziteye sahip 80 kadın üzerinde 2016 yılında yapılan bir araştırma, zencefilin vücut kitle indeksini ve kan insülin seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini buldu. Yüksek kan insülin seviyeleri obezite ile ilişkilidir. Zencefil suyu veya zencefil özü tüketen sıçanlar ve farelerin, yüksek yağlı diyetlerle beslendikleri durumlarda bile vücut ağırlıklarında sürekli düşüşler görülmüştür.

Bağışıklığı güçlendirir

Zencefil antiseptik etkisi sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu sayede vücudu enfeksiyonlardan korur.

Kalbi korur

Zencefilin antioksidan, pıhtılaşmayı önleyici, tansiyonu düşürücü etki göstererek ve kan yağlarını azaltarak kalp-damar sağlığı üzerine faydalı olduğu bilinmektedir.

Diyabete faydalıdır

Zencefil ile ilgili çalışmalarda kan şekerini düşürdüğüne dair kanıtlar vardır. Zencefilin açlık kan şekerini düşürmede etkili olmadığı uzun vadede kan şekerini düşürücü etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle diyabetik hastalarda kullanılmasının faydalı olduğu düşünülmektedir.

Mide bulantısını geçirir

Zencefilin yüzyıllar boyunca en önemli kullanım alanlarından biri mide bulantısı ve kusmayı hafifletmek olmuştur. Aynı zamanda hamilelikte olan bulantı ve kusmalar, kanser tedavisi sırasında ve cerrahi işlemler sonrasındaki bulantılar için zencefil önerilir. Yine de hamilelerin kullanmadan önce hekime danışmaları gerekmektedir.

Günde ne kadar tüketilmeli?

Zencefil, trombositlerin pıhtılaşmasını azaltır. Yani kan inceltici etkisi vardır. Kanamaya meyilli insanlarda fazla zencefil tüketimi kanamaya neden olabilir. Hipotansiyon denilen kan basıncı düşüklüğü yaşayan insanlarda tansiyonu daha fazla düşürebilir ve halsizliğe yol açabilir. Zencefil faydalı ve lezzetli bir baharattır ancak önerilenden fazla kullanmak sakıncalı olabilir. Zencefil çayı için önerilen miktar günde 1 veya 2 fincandır. Herhangi bir biçimde günde 4 gramdan fazla zencefil tüketimi önerilmez.

Tazesini tüketin

Taze zencefil kurusuna göre daha faydalıdır. Zencefili hazırlarken demleme usulü çayını yapıp suyunu kullanmak uçucu yağ asitlerini kullanmak için en güvenilir yoldur. Yapılan çalışmalarla taze ve kuru zencefilin 115 bileşenden oluştuğu ortaya çıkarılmıştır. Zencefilin ana faydalı bileşeni olan gingeroller taze zencefilde kuru olana göre daha fazla bulunur. Taze zencefil C vitamini ve demir içerir. Limonla beraber tüketildiğinde C vitamini içeriğini artırılmış olur. Çorbaya, salataya ya da yaptığınız diğer yemeklere de ekleyebilirsiniz.

SAĞLIKLI TARİFLER

Soğuk çorba

-1 tırnak kadar zencefil

-10 adet yeşil erik

-4 yemek kaşığı süzme yoğurt

-1 şişe doğal maden suyu

-12 dal taze nane

-4 yemek kaşığı haşlanmış nohut

-2 yemek kaşığı haşlanmış buğday

YAPILIŞI: Yoğurdu soda ile sulandırın. İçine haşlanmış nohut ve buğdayı rendelenmiş zencefili ve rendelenmiş yeşil eriği ekleyin. 10 küp buz ilave edip soğutun. Servis ederken üstüne nane yapraklarını ekleyin.

Serinleten içecek

– 1 adet salatalık,

– Rendelenmiş ya da dilimlenmiş zencefil,

– 1 lime,

– 5-6 yaprak nane yaprağı,

– 2 litre su

YAPILIŞI: İlk olarak salatalığı soyup ince ince dilimleyin. Ardından lime dilimleyin. Zencefili rendeleyin ya da dilimleyin. Sonra 5-6 yaprak ayırdığınız nane yaprakları ile birlikte dilimlediğiniz malzemeleri 2 litre suya ekleyin.