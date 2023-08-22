İngiltere’nin en tehlikeli örümceği tarafından ısırıldı, parmağı çürüdü

İngiltere'de yaşayan ve zehirli bir örümcek tarafından ısırılan adamın parmağındaki çürüme görenleri şaşkına çevirdi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de ikamet eden Jason Missey, bahçesinde odun taşırken bir anda acıya benzer bir şey hissetti.

Hasteneye başvuran adamın elini inceleyen doktorlar, Missey’in yaralanmasının ardında yatan sebebin yalancı karadul örümceğinin ısırığı olduğunu tespit etti.

50 yaşındaki adam, acının ardından bir örümceği kovaladığını söylerken fotoğrafını da çekmeyi başardı.

Oxford Üniversitesi’nden zoolog Clive Hambler’in 2020 tarihli bir makalesine göre bu tür, “Britanya’daki en tehlikeli örümcek türü” olarak kabul ediliyor.

Missey’in çektiği korkunç görüntüler ve videolar, örümceğin zehrinin parmağı nasıl öldürmeye başladığını gösteriyor.

ÇOK ACI ÇEKMİŞ

İlk başta hasar parmağındaki kırmızı noktayla sınırlı görünüyordu. Ancak çok geçmeden derisinin üst tabakası gitti ve yerinde irin sızan açık bir yara kaldı.

Acıyı 10 üzerinden derecelendirmesi istendiğinde Missey, “11” derken her günde bir pansumanı çıkarıp ölü kısımları çıkarttığını dile getirdi.

Babasıyla birlikte bir inşaat firması işleten adam, parmağının iyileşmesini beklerken birkaç haftayı hafif işlerle geçirmek zorunda kaldı.

İnsanların genel olarak örümceklerden korkmasını istemese de, insanların yalancı karadul örümceğine alışması gerektiğini söylüyor.

Çalışırken artık ihtiyatlı davranan adam, insanların tek bir örümcek türü yüzünden doğaya saldırmasını istemediğini de ekledi.

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