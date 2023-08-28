Kalp hastalığına ilginç çözüm: Haftada iki kere gülme terapisi

Brezilya'dan bilim insanları, "gülme terapisi"nin kalp krizi ve felç riskini azaltıp azaltmadığını incelemek için ilk klinik araştırmalarını gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Araştırmalar, kahkahanın kalp hastalığına karşı en iyi ilaç olabileceğini gösteriyor. Brezilya’da yapılan araştırmada da komik şeyler izlemenin ve gülmenin kalbe iyi geldiği, iltihap belirtilerini azalttığı ve kalbin vücuda oksijen pompalama kapasitesini artırdığı görüldü.

Doktorlar, tüm kalp hastalarının haftada en az iki kez “iyi gülmeye” teşvik edilmesi gerektiğini söylerken çalışma için, koroner arter hastalığı tanısı konan ve yaş ortalaması 64 olan 26 yetişkinden oluşan bir grup incelendi.

Katılımcıların yarısı her hafta popüler sitcom’lar da dahil olmak üzere iki farklı komedi programını izledi. Diğer yarısı ise her hafta politika ya da Amazon yağmur ormanları gibi konularla ilgili iki farklı ciddi belgesel izliyordu.

12 haftalık çalışma süresi boyunca komedi grubu, kalbin vücuda ne kadar oksijen pompalayabildiğinin bir ölçümü olan VO2 maksimum değerlerinde yüzde 10’luk bir iyileşme gördü.

Grup ayrıca, arterlerin ne kadar tıkalı olduğunu gösteren çeşitli kan testleri de yaptırdı. Gülen grupta kalp krizi veya felç riskinin önemli ölçüde azaldığı görüldü.

“GÜLMEK BEYNE VE KALBE İYİ GELİYOR”

Araştırmanın başındaki isim, Brezilya’daki Hospital de Clínicas de Porto Alegre’den Profesör Marco Saffi, “Kahkaha terapisi kardiyovasküler sistemin işlevsel kapasitesini artırdı. Damarların kalınlaşmasını azalttı.”

“Bu çalışma, kahkaha terapisinin, inflamasyonu azaltmaya ve kalp krizi ile felç riskini azaltmaya yardımcı olabilecek iyi bir müdahale olduğunu buldu. Kahkaha terapisi, kalp sorunu riski taşıyan hastalar için sağlık sistemlerinde uygulanabilir.”

“TV programları olmasına gerek yok; kalp hastalığı olan kişiler komedi akşamlarına davet edilebilir veya arkadaşları ve aileleriyle eğlenceli akşamlar geçirmeye teşvik edilebilir. İnsanlar haftada en az iki kez kendilerini güldürecek şeyler yapmaya çalışmalı.”

“Gülmek beyne iyi gelir, kalbe de iyi gelir. İnsanların genel olarak daha mutlu hissetmelerine yardımcı oluyor ve insanların daha mutlu olduklarında ilaçlara daha iyi uyum sağladıklarını biliyoruz.” dedi.

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