Kanser şüphesinde dikkate alınması gereken 6 belirti

Çoğu kişi göğüste yumru, ani kilo kaybı veya aniden ortaya çıkan bir beni, olası kanser belirtileri olarak tanımlayabilir. Ancak ölümcül hastalığın getirdiği değişiklikler her zaman o kadar belirgin değildir ve göz ardı edilmesi kolay olabilir.

Sozcu.com.tr

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Yorgunluk, şişkinlik veya yiyeceklere tepki gibi günlük olarak deneyimlenen şeylere benziyorsa kanseri düşünmek olasıdır ancak uzmanlar, yorgunluk ile kalıcı yorgunluk arasında bir fark olduğunu vurguluyor.

Eğer belirli bir semptom da bir süredir devam ediyor gibi görünüyorsa, onu bir pratisyen hekim tarafından kontrol ettirmek iyi bir fikirdir.

Cancer Research UK’den Dr. Julie Sharp şunları ekledi: “Kansere erken yakalanmak, tedavinin başarılı olma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir.” dedi.

Peki kanser için hangi belirtilerden şüphelenebilirsiniz? İşte kanser olduğunuz anlamına gelebilecek altı işaret…

1. KALICI HAZIMSIZLIK VE MİDE EKŞİMESİ

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS)’ye göre hazımsızlık oldukça yaygındır ve çoğu insan bunu bir noktada yaşayacaktır.

Genellikle midenizdeki asidin mide astarınızı veya boğazınızı tahriş etmesinden kaynaklanır ve kahve, domates, alkol, çikolata gibi yiyecek ve içeceklerin yanı sıra yağlı veya baharatlı yiyecekler tarafından daha da kötüleştirilebilir.

Bupa Sağlık Klinikleri’nin (bupa.co.uk) klinik direktörü yardımcısı Dr Alexandra Oliver, “Ara sıra asit reflü normal olabilir, ancak geçmediğinde gastroözofageal reflü hastalığı, hiatus hernisi, yemek borusu kanseri veya mide kanserinden kaynaklanabilir.” diyor.

2. KALICI ŞİŞKİNLİK

Şişkinlik genellikle ciddi bir şey değildir ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi bir gastrointestinal durumdan kaynaklanabilir.



Ancak son birkaç haftadır çoğu gün kendinizi şişkin hissediyorsanız, doktorunuzla konuşun, diye tavsiye etti Dr Oliver.



3. YORGUNLUK

Uyumakta zorluk çekiyorsanız veya stresli bir şey yaşıyorsanız, normalden daha yorgun hissetmeniz normaldir.

Ancak yorgunluğunuzu net bir nedene bağlayamıyorsanız ve sürekli böyle hissediyorsanız, bu bir şeylerin ters gittiğinin işareti olabilir.

Yorgunluk, lösemi, lenfoma ve multipl miyelom gibi kan kanserlerinin bir belirtisi olabilir.

4. İYİLEŞMEYEN AĞIZ YARALARI

Aftlar küçük yaralardır – bitkin düştüğünüzde bunların olması yaygındır, ancak genellikle yaklaşık iki hafta içinde kaybolurlar.

Ancak ağzınızdaki veya dilinizdeki ülser veya kırmızı veya beyaz leke devam ediyorsa ve üç haftadır iyileşmediyse, bu durumu doktorunuz veya diş hekiminizle görüşebilirsiniz.

Ülserler veya yamalar, yutma güçlüğü ve konuşma sorunları gibi ağız ve orofaringeal kanserin bir belirtisi olabilir.



5. KALICI SES KISIKLIĞI VE ÖKSÜRÜK

Öksürükler çok yaygındır ve çoğu onları yılda bir alır ve birkaç gün veya hafta içinde geçer.

Ancak Dr Oliver, bir öksürüğün üç haftadan fazla sürmesi durumunda, akciğer kanseriyle bağlantılı olma ihtimalinin düşük olması nedeniyle, kesinlikle aile hekiminiz tarafından kontrol edilmeye değer olduğunu söyledi.



Aynı şey ses kısıklığı için de geçerli, özellikle 10 günden fazla sürerse gırtlak kanserine işaret edebilir.



6. GECE TERLEMELERİ

Çoğu durumda gece terlemeleri normaldir ve genellikle bir kadın regl dönemindeyken veya menopoza girerken hormonal değişikliklerden kaynaklanır.

Ancak Cancer Research UK’ye göre, ter içinde uyanmak aynı zamanda kanserin kırmızı bayrak işaretidir ve kontrol edilmesi önemlidir. Kemik kanseri, lösemi ve karaciğer kanseri belirtisi olabilir. Gece terlemelerinden endişeleniyorsanız, doktorunuzla konuşun.



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