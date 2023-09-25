Salgın hızla yayılıyor: Ölü sayısı 453’e yükseldi

Bir anda patlak veren difteri salgını 18 bölgede yayılmaya başladı. Difteri nedeniyle ülkede yaşamını yitirenlerin sayısı 453'e yükseldi.

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Nijerya Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansından (NPHCDA) yapılan ortak açıklamada, Aralık 2022’den bu yana ülkenin 18 eyaletinde salgının yayılmaya devam ettiği bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 453’E YÜKSELDİ

Bu sürede 7 bin 202 difteri vakasının tespit edildiği belirtilen açıklamada, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 453’e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlık ekiplerinin hastalığa yakalananların yüzde 80’ine aşı yaptığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya’da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, “corynebacterium diphtheriae” adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor. (AA)

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