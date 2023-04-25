Şehir hastanesi ‘Şehir efsanesi’ oldu: Maliyeti 4 kat arttı

Denizli’de yapılması planlanan bin yataklı şehir hastanesi iki yıl önce 1,1 milyar liraya ihale edildi. 750 günde biteceği açıklanan hastane inşaatı yüklenici ile bakanlık arasındaki anlaşmazlık nedeniyle başlanmasından kısa süre sonra durdu. Geçtiğimiz günlerde yeniden ihale gerçekleşti ve bu kez hastanenin yapım işi 4,6 milyar liraya bir başka yükleniciye verildi.

Selami AYDIN

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İktidarın Denizli'ye vaatlerinden biri olan bin yataklı şehir hastanesinin yapım işi şehir efsanesine döndü.

Kent içindeki hastanelerin yükünü alacağı iddia edilen şehir hastanesi vaat edilmesinden uzun bir süre sonra ancak 2020 yılının aralık ayında ihaleye çıkabildi.

Hastane için Merkezefendi ilçesindeki Karahasanlı Mahallesi seçildi.

‘İHALEYİ KAZANDI FAKAT BAŞLANAMADI'

30 Aralık'ta gerçekleşen ihaleye 8 firma katıldı. Tahmini maliyeti 1 milyar 389 milyon lira olarak belirlenen hastane için en düşük teklif 1 milyar 34 milyon lira oldu.

Herkes inşaatın başlamasını beklerken 6 Mayıs 2021 günü ikinci kez ihale yapıldı. İkinci ihalede tahmini maliyet 1 milyar 553 milyon lira olarak belirlendi.

En düşük teklif Ermit Mühendislik ve Özge İnşaat ortaklığından geldi. 1 milyar 189 milyon liralık teklifle ihaleyi kazanan konsorsiyum Temmuz ayında çalışmalara başladı.

‘750 GÜNDE BİTECEKTİ'

İhale şartnamesine göre 750 günde tamamlanması planlanan hastane inşaatı çeşitli nedenlerle durdu.

İddialara göre bakanlık yüklenici firmadan sözleşmede yer almayan şartları yerine getirmesini istedi.

Yüklenici firma ise fiziki gerçekleşme oranı yüzde 15'teyken çalışmaları durdurdu.

Bakanlığın talep ettiği şartların yerine getirilmesi durumunda yapımı tamamlanmış bölümlerin yıkılarak inşaata yeniden başlanılması gerektiği iddia edildi.

Bu yıl ağustos ayında tamamlanmış olması gereken hastane inşaatı yarım kaldı.

Yüklenici firma yetkilileri ‘İş bırakma olmadığını yeni bir düzenleme yapıldığını' iddia etse de hastane üçüncü kez ihale edildi.

‘MALİYET 4 KAT ARTTI'



14 Nisan tarihinde yapılan üçüncü ihaleye ise 5 firma teklif verdi. İlk ihalede 1 milyar 189 milyon lira teklif verilen inşaat için bu kez en düşük teklif 4 milyar 697 milyon lira oldu.

Bölgede inşaat şantiyesinin yer almadığı, bekçi bile bulunmadığı görüldü. İnşaat sahasında yer alan tabelanın ise hala eski yükleniciye ait olduğu gözlendi.