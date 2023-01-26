‘SMA hastası çocukların tedavi masraflarını devlet karşılasın’

Antalya’da Yenikapı Sosyal Yardımlaşma Derneği (YSYD) SMA hastası çocukların tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılanması için imza kampanyası başlattı. “Unutmayın ki aileler yardım toplamak zorunda değildir” diyen Yenikapı Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Yasemin Erdoğan; "Bu sosyal devletin, iktidarın görevidir. Herkesi SMA hastası çocuklarımıza ses olmaya nefes olamaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

İsmail AKIN

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SMA hastası çocuklar için herkesi imza kampanyasına destek vermeye davet eden Yenikapı Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Yasemin Erdoğan, “SMA hastası çocukların sesi olalım” dedi.

“YAŞANAN DRAMI FİLM GİBİ İZLEMEKTEYİZ”

Yenikapı Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Yasemin Erdoğan, yazılı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

* Antalya Yenikapı Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak; ülkemizde kangren olmaya başlayan SMA hastası çocuklarımız gözlerimizin önünde ölmektedirler. Anne babalar, dedeler, nineler, büyük anneler hepimiz çaresizlik içinde yaşanan kocaman bir dramı film gibi izlemekteyiz.

* Buna dur demek, Sayın Cumhurbaşkanı’na ve Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunmak için ‘Kapalı Yol’da' iki günlük SMA hastası çocuklarımıza çözüm bulmak için imza kampanyası düzenliyoruz.

* Tüm dostlarımızı ve Antalya halkını imza atmaya kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz. Unutmayın ki bu aileler yardım toplamak zorunda değildir. Bu sosyal devletin, iktidarın görevidir. Herkesi SMA hastası çocuklarımıza ses olmaya nefes olamaya çağırıyoruz.