Abone Ol

Türkiye’de de çokça tüketiliyor! Dünyaca ünlü markada salmonella vakası

Belçika'da İtalyan çikolata üreticisi Ferrero grubunun fabrikasında bu yıl yine salmonella vakasına rastlandı. Geçen yıl da aynı fabrikada Kinder markalı ürünlerde bakteriye rastlanmış, fabrika bir süreliğine mühürlenmişti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Türkiye’de de çokça tüketiliyor! Dünyaca ünlü markada salmonella vakası

Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (Afsca) tarafından yapılan açıklamada, Arlon kentindeki Ferrero fabrikasında salmonella vakası tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bakteriye yalnızca fabrikada rastlandığı, bunun herhangi bir nesneden gelmiş olabileceği, gıda ürünlerinde ise bulunmadığı belirtildi.

FABRİKA MÜHÜRLENMİŞTİ

Geçen yıl da aynı fabrikada Kinder markalı ürünlerde bakteriye rastlanmış, fabrika bir süreliğine mühürlenmişti.

151 ENFEKSİYON BULUNMUŞTU

Aynı dönemde, Dünya Sağlık Örgütü dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.

Kinder Türkiye'den salmonella açıklamasıİlginizi ÇekebilirKinder Türkiye'den salmonella açıklaması
X Reklam