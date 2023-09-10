Ülke şokta: Huzurevinde Covid-19’un yeni varyantı Pirola tespit edildi

Corona virüsü salgınının en yeni varyantı olarak bilinen Pirola varyantı bir huzurevinde ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını yeni varyantlarla etkisini artırmaya devam ediyor…

Corona virüsünün en yeni ve en çok mutasyona uğrayan varyantı olarak bilinen Pirola varyantıyla ilgili endişe verici bir gelişme yaşandı. İngiltere’deki bir huzurevinde bulunan yaşlılarda corona virüsü tespit edildi.

Yetkililer Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerde Pirola varyantı olduğunu duyururken, bunun huzurevi içinde yayıldığı ve vaka sayısının 33 olduğunu açıkladı. Yetkililer 33 vakadan 28’ine Pirola varyantı bulaştığını da belirtti.

BEŞ KİŞİDE ESKİ VARYANT BULUNDU

İngiliz Kamu Sağlığı Ajansı, Norfolk’taki huzurevinde olayın yaşandığını ve yetkililerin harekete geçtiğini de duyurdu. Hastaların durumunun iyi olduğu ve henüz huzurevi içindeki salgından ölen olmadığı belirtildi.

Bilimsel olarak BA.2.86 olarak da bilinen Pirola varyantının 22 yaşlıda ve 6 huzurevi çalışanında tespit edildiği belirtildi. Geri kalan beş kişide ise eski tür varyant tespit edildiği açıklandı.

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