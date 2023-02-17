Uzmanlar açıkladı: “Kışın uykuya daha çok ihtiyaç duyuluyor”

Yeni bir çalışma insanların neden kışın daha fazla uyumak istediğini ortaya çıkardı. Araştırmalar, insanların uyku alışkanlıklarını mevsime göre ayarlamaları gerekebileceğini gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Kışın yataktan çıkmak pek çok kişi için zor olabilir. Araştırmacılar da çalışmalarında bu uyku ihtiyacını odaklarına aldılar ve insanların daha soğuk aylarda daha fazla uykuya ihtiyaç duyulabileceklerini ortaya çıkardı.

Araştırmacıların analizlerine göre; insanlar kışın daha fazla REM uykusu alıyor. Ayrıca değişen ışıktan etkilenen sirkadiyen saatle doğrudan bağlantılı olduğu bilinen REM uykusu, kışın yaza göre 30 dakika daha uzundu.

Araştırma, aynı zamanda uyku bozukluğu yaşansa bile insanların kışın yaza göre daha uzun REM uykusu ve sonbaharda daha az derin uyku yaşadıklarını gösteriyor.

REM uykusu sırasında beyin aktivitesi artar ve kişi rüya görebilir. Normal uyku, önce üç aşamalı REM dışı uyku ile başlar, ardından kısa bir REM uykusu dönemi gelir.

Çalışmanın yazarlarından Almanya’daki St Hedwig hastanesindeki Sleep & Chronmedicine Kliniği’nde Dr Dieter Kunz, mevsime göre farklılıkların her canlıda yaşandığını belirtirken şunları söylüyor: “Kış boyunca performansımız değişmeden devam etse de insan fizyolojisi, şubat veya mart aylarında ‘boşa gidiyor’ hissi ile birlikte aşağı doğru düzenlenir. Genel olarak toplumların, uzunluk ve zamanlama da dahil olmak üzere uyku alışkanlıklarını mevsime göre ayarlaması veya okul ve çalışma programlarını mevsimsel uyku ihtiyaçlarına göre ayarlaması gerekiyor.”