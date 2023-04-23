Uzmanlar, doğum koçları konusunda uyarıyor… Bebekler için riskli

Uzmanlar doula olarak da bilinen doğum koçları konusunda anne adaylarını uyarıyor. Son yıllarda popülerleşen doulaların bebekler için risk oluşturabileceğini belirtiyorlar.

Sozcu.com.tr

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Nicole Kidman, Anne Hathaway gibi ünlüler arasında da son derece yaygın olan doğum koçu; yani doulalar pek çok kadının doğum sürecinde başvurduğu kişiler olsa da bazı uzmanlar doulalar konusunda uyarıyor.

İngiltere’de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından finanse edilen bir kuruluş olan Sağlık Güvenliği Araştırma Şubesi’nin (HSIB) yaptığı araştırma, doulaların bebekleri riske atacak şekilde çalışabildiklerini gösterdi.

HSIB, web sitesinde yayınlandığı bir blogda, doulaların karıştığı 29 endişe verici olayı inceledi. Pek çok durumda doulaların olumlu ve yararlı olduğu, ancak doğumların 12’sinde doulaların annelere tavsiyelerinin kötü sonuçlara neden olduğu belirtildi.

BEBEKLERİ RİSKE ATIYORLAR

Araştırma sonunda ortaya çıkan vakalardan bazıları ise şu şekilde:

Bir vakada, evde doğum yapan bir anne erken doğuma girmiş ve bebeğin normalden daha az hareket ettiğini belirtmiş olduğu halde doula, bebeğin hareket edecek yeri kalmadığı için bu durumun normal olduğuna ikna etmiş ve ertesi gün hastaneye gidildiğinde bebeğin öldüğü anlaşılmış.

Başka bir vakada da ebeler, anneye acilen hastaneye gitmesini tavsiye etmiş, ancak doula tarafından bu tavsiyeler dışlanmış ve tıbbi yardım almada yaşanan gecikmeden sonra bebeğin ciddi bir beyin hasarı geçirdiği ortaya çıkmış.

İngiltere’de ülke çapında çalışan yaklaşık 700 doulayı temsil eden Doula UK’ye göre, doulaların rolleri tüm aileye bilgi ve duygusal destek sağlayarak hamilelik, doğum ve doğum sonrası dönemde destek olmak.

TIBBİ EĞİTİM ŞART DEĞİL

Organizasyon; eğitim programları sağlarken doulaların klinik, ebelik veya tıbbi görevleri yerine getirmemesini, tıbbi durumları teşhis etmemesini veya tıbbi tavsiye vermemesini şart koşan bir davranış kurallarını kabul eder. Ancak doulalar, tıbbi olarak kalifiye olmaları gerekmediğinden, Hemşirelik ve Ebelik Konseyi veya başka herhangi bir meslek kuruluşuna bağlı değil.

Uzmanların uayrılarının yanında doulaların katkıları üzerinde de duruluyor. Doula UK’ye göre; doulalar, 2020’de yaklaşık 1.500 doğuma yardımcı oldular. Tıbbi araştırma grubu Cochrane tarafından 2019’da yapılan araştırmaya göre; doulalar gibi doğum refakatçilerinin sağlık çalışanları ve kadınlar arasındaki iletişim boşluklarını kapattığı ve olumlu bir doğum deneyimi sağladığı ortaya çıktı.

Yine de kıdemli bir ebe o kadar da doulaları onaylamıyor: “Kadının doğrudan benimle konuşmayı reddettiği ve onun yerine doulanın onun adına konuştuğu doğumlara katıldım. Belirli seçimlerin risklerini ve faydalarını açıklayarak tavsiye verebilirsin ama sonra doula anneyle görüşmek için odadan çıkmanı isteyecektir. Bu durumda bir kadının kendi kararını mı verdiğini yoksa douladan mı etkilendiğini bilmek zor.”

“TEDAVİYİ REDDEDERSE DESTEKLER”

Ayrıca bazı vakalarda doulaların, anne adayını hiçbir tıbbi yardım almadan doğuma ikna ettikleri de araştırmaya yansıdı. Oysa bazı doğumlarda tıbbi yardım son derece hayati önem taşıyor.

Doula UK sözcüsü ise şunları söyledi: “Doula’nın rolü, bir kadının ne istediğini dinlemek, onu kendi kararlarını vermede desteklemek ve haklarını anlamasına yardımcı olmak. Doğum sırasında acil bir durum ortaya çıkarsa ve kadın tedaviyi reddederse, bu onun hakkıdır. Doula, kadının seçimlerini desteklemek için orada.”

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