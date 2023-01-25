Uzmanlar, rahim ağzı kanserine karşı bilgi eksikliğine dikkat çekti

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Birleşik Krallık'taki kadınların yaklaşık dörtte üçünün HPV'den (insan papilloma virüsü) haberdar olmadığını ve bunun rahim ağzı kanserine neden olabileceğini bilmediğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’deki University College London’dan uzmanlar, cinsel ilişki esnasında bulaşan bir virüsün rahim ağzı kanserini tetikleyebileceğini ve toplumun bununla ilgili bilgilerinin çok düşük seviyede olduğunu açıkladı.



Jo’s Cervical Cancer Trust adlı hayır kurumuna göre, “HPV enfeksiyonu o kadar yaygın ki, bir noktada kapmak neredeyse normal”.

200’den fazla HPV türü olduğunu belirten uzmanlar, çoğunun zararsız olup birkaçının da iyi huylu siğillere neden olduğunu söylüyor. Sorun ise kansere neden olabilen 14 “yüksek riskli” HPV’de.

HPV-16 ve HPV-18, tüm rahim ağzı kanserlerinin yaklaşık dörtte üçünden sorumludur ve diğer 12 “yüksek riskli” tip, geri kalanın neredeyse tamamını oluşturur.

İLERİ YAŞ GRUBU İÇİN TEHLİKE VAR

Belirli yaş grubundaki kadınların tarama ve aşı olması gerektiğine dikkat çeken Profesör Peter Sasieni, şu anda 20’li yaşlarının ortasındaki çoğu kadının bu korumaya sahip olmadığını ve aşı olmayanların yaklaşık yüzde 80’inin, 30 yaşına geldiğinde yüksek riskli HPV kapmış olacağını söylüyor.

Jo’s Rahim Ağzı Kanseri Vakfı’nın bir sözcüsü, “Özellikle 40’lı, 50’li ve 60’lı yaşlarındaki kadınlar için endişeleniyoruz” dedi.

Sözcü, “Çünkü en yüksek tanı oranı 30-34 yaş arası kadınlarda olmakla birlikte, bunlar daha çok erken evre ve tedavi edilebilir kanserlerdir; daha büyük yaş grubu daha geç tanı alma ve dolayısıyla hastalıktan ölme riski altındadır. Teşhislerin sadece yüzde 15’i, ancak rahim ağzı kanseri ölümlerinin yaklaşık yarısı 65 yaş üstü kadınlarda görülüyor.” diye ekledi.

İlginizi Çekebilir Rahim ağzı kanseri nasıl önlenebilir?

İlginizi Çekebilir Göz ardı etmemeniz gereken rahim ağzı kanseri belirtileri