Uzun Covid-19 sendromu ile ilgili kapsamlı araştırma: Corona geçirenlerde cinsel istek detayı

Yapılan bir araştırma corona virüsünü yendikten sonra bazı belirtiler göstermeye devam eden kişilerde görülen "Uzun Covid-19" sendromu ile ilgili dikkat çekici bulgular ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla ilgili dikkat çekici veriler gelmeye devam ediyor…

1000 kişinin katıldığı bir anket çalışmasında bilim insanları corona virüsünü atlattıktan sonra halen belirti göstererek “Uzun Covid-19 sendromu” yaşayan kişilerin karşılaştığı rahatsızlıkları ortaya çıkardı. Bilim insanları “Uzun Covid-19 sendromu”nun haftalarca ve bazı vakalarda aylarca sürdüğüne de dikkat çekti.

Uzun Covid-19’un en belirgin belirtilerinin halsizlik ve nefes darlığı olduğu belirtilirken Profesör Maureen Baker ise İngiliz medyasına konuştu ve yapılan güncel anketi değerlendirdi.

YÜZDE 49’UNDA GÖRÜLÜYOR

Baker, “Halsizlik, beyin sisi ve nefes darlığı gibi bilinen belirtilerin yanı sıra kulakta çınlama, baş dönmesi, ağrı ve kalp çarpıntısı gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor” dedi. Kadınlarda regl döngüsünün değişmesinin de belirtilerden biri olduğu belirtilirken saç dökülmesi, baş ağrısı ve geçmeyen öksürüğün de Uzun Covid-19’un belirtilerinden biri olduğu kayıtlara geçti.

1000 kadının katıldığı anketin detaylarını paylaşan İngiliz medyası kadınların yüzde 49’unun cinsel isteğinin azaldığını da duyurdu. Kadınların yüzde 60’ının ise “Uzun Covid-19″la bağlantılı olarak uyku sorunu yaşadığı belirtildi.

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