Yeni Covid-19 salgını korkusu: Bilim insanları iki yeni virüs keşfetti

Bir grup bilim insanının yarasalar tarafından taşınabilen iki yeni virüsü keşfetmesinin ardından pandemi korkusu yeniden su yüzüne çıktı.

Sozcu.com.tr

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2019 yılında, Çin’in Wuhan kentinde, yarasa ya da pangolin olduğuna inanılan bir hayvandan bulaştığına inanılan Covid-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına alarak milyonlarca kişinin canına mal olmuş, milyonlarca kişiyi de uzun süre karantinada yaşatmıştı.

Pandemi 2023 yılında resmi olarak sona erse de, şimdi endişe verici bir şekilde, Çinli bilim insanları aynı aileden iki yeni virüs keşfettiler.



Mart ve Nisan 2021 arasında Çin’in güneyindeki mağaralarda yakalanan 112 yarasadan alınan örneklerde CD35 ve CD36 keşfedildi.

Mirror’ın haberine göre, örnek alınan yarasalardan yedisi, her ikisi de Covid-19’u bu kadar bulaşıcı yapan aynı mutasyona sahip olan yeni keşfedilen iki corona virüsünü taşıyordu.

Uzmanlar, ne CD53 ne de CD54’ün Covid-19 ile tam olarak aynı olduğuna dikkat çekerken pandemiye yol açan virüsle yalnızca %54 oranında eşleştiğini vurguladılar. Henüz hiçbirinin insanlara bulaşma yeteneğine sahip olduğu da kanıtlanmadı.

İLK OLARAK 2019 YILINDA BAŞLADI

İlk olarak Kasım 2019’da tespit edilen Covid-19, tüm dünyayı hızlıca etkisi altına aldı. Hastalık tespit edildikten sonra, ulusal Çin Yeni Yılı Kutlamaları, hastalığın dünyaya hızla yayılmasına yol açtı ve ikinci olarak İtalya’da ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü bugüne kadar yaklaşık 7 milyon insanın hastalıktan öldüğünü ve toplamda yaklaşık 800 milyon vakanın kaydedildiğini bildiriyor.

Daily Star’ın bildirdiğine göre, DSÖ kısa süre önce bir sonraki küresel salgının Covid-19’dan daha fazla insanı öldürebileceği konusunda da uyardı.



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