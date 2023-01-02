Yurt dışına giden doktor sayısında patlama

Yurt dışında çalışmak için 2022 yılında Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) "İyi Hal Belgesi" için başvuru yapanların sayısı 2 bin 685 olarak açıklandı. SÖZCÜ’ye konuşan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “ Yaklaşık 20 Tıp Fakültesi’nin bir yıllık mezunu kadar yurt dışına kaçış var” dedi.

Latif SANSÜR

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TTB, 2022 yılında yurt dışına gitmek için “İyi Hal Belgesi” alanların sayısını bin 344'ü uzman, bin 341'i pratisyen olmak üzere toplam 2 bin 685 olarak açıkladı. Alınan belge sayılarının son üç yıldaki dağılımına göre 2020 yılında 931, 2021 yılında bin 405 hekim İyi Hal Belgesi için başvururken, 2022'de bu sayı yaklaşık iki katına çıktı.

TTB verilerine göre geçmiş yıllarda yeni mezun ve pratisyen ağırlıklı başvurular yapılırken, 2022 yılının Şubat ayından itibaren ise uzman hekim başvurularında patlama yaşandı. Uzmanlarda ilk sırayı 85 başvuru ile Radyoloji alırken, onu 48 başvuru ile Kadın Hastalıkları, 47 başvuru ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, 46 başvuru ile Kardiyoloji takip etti. Tüm uzmanlık dallarından gidenlerin içinde öne çıkan başvurular şöyle: Kulak Burun Boğaz 34, Kalp Damar Cerrahisi 13, Tıbbi Patoloji 15.

“AĞIRLIK UZMAN HEKİMLERE KAYDI”

Ortaya çıkan tabloyu SÖZCÜ'ye değerlendiren TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, 2022'nin başlarında yıl sonuna kadar belge için başvuru sayılarının 3 binlere ulaşacağını dile getirdiklerini hatırlattı; “Çünkü günde ortalama 7 başvuru vardı. Eskiden yeni mezunlar, pratisyen hekimler ağırlıktaydı, Şubat ayından itibaren başvuruların yüzde 50'si uzman hekimlere, orta yaş hekimler, hatta akademisyenlere kaydı. Yıl itibariyle baktığımızda 2 bin 685, önceki yıl rakamlarını neredeyse ikiye katlamış. Bu rakamlar neredeyse 20 Tıp Fakültesi'nin bir yıllık mezunu kadar” diyerek yurt dışına giden hekimlerin başarılı olduğunu, ihtisas yaptığını sözlerine ekledi.

“GÖÇÜN BİRÇOK NEDENİ VAR, BİRİNCİSİ ŞİDDET”

Yurt içinde sağlık sektöründen, pratisyen ve uzman hekimlerde ise yurt dışına kaçış olduğunu belirten Bulut, kaçışın nedenlerini şu ifadelerle dile getirdi:

* Bu göçün en önemli nedenlerinden birincisi sağlıkta şiddet. Sağlıkta şiddet hekimleri yıldırdı.

* İkincisi ise ekonomik nedenler. Daha iyi ekonomik koşullar, önünü görebileceği daha rahat bir ortamda çalışmak, çocuklarına iyi bir eğitim vermek, ya da Türkiye'de gelecek göremedikleri için ayrılma yoluna gidiyorlar.

“HASTALARLA MI, DAVALARLA MI UĞRAŞSINLAR”

* Bir diğer neden ise artık istismar haline gelen malpraktis (doktorun veya ilgili sağlık kuruluşunun ilgisizliği, özensizliği, deneyimsizliği ve bilgisizliği nedeni ile açılan davalar) davalarının çok artması. Hekimler daha fazla hasta bakın, günde 100 hasta, 5 dakikada bir hasta yoğunluğunda hastalarıyla mı uğraşsınlar, davalarla mı uğraşsınlar.

*Mahkemeler güvenlik soruşturmalarını iptal etmelerine rağmen, arşiv taraması adı altında Sağlık Bakanlığında kurulmuş olan 7-8 kişilik komisyon gençlerin atamalarını geciktiriyor. Eskiden, 1990'lı yıllarda bir mezun en geç 6 ile 8 haftada göreve başlardı. Ama şimdi 8-10 ay bekleyen hekimler var. Beklemek istemeyen, umudunu kaybeden yurt dışına yöneliyor.

*Bir nedende yurt dışına giden doktorlar, arkadaşlarına yurt dışına çıkmanın, iş bulmanın yollarını öğretiyorlar. Bürokratik süreci anlatıyorlar. Bu 1960'lardaki Almanya'ya göçü hatırlatıyor. Giden kişi ailesi ve arkadaşları için de yol açıyor. Köprü oluşturuyor.