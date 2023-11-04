Yüzünüz hastalığınızı ele verebilir

Hastalıkların kimi zaman yüzümüze yansıyabileceğini belirten Prof. Dr. Uludüz, ‘Cilt rengindeki değişikliklerden göz çevresindeki sarı noktalara kadar birçok belirti bazen ciddi bir sorunun habercisi olabilir’’ uyarısında bulundu.

Nazan DOĞANER HALICI

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Bazı hastalıklar sinsice ilerlerken, bazıları vücudumuzda farklı sinyallerle kendini gösterebilir. Bu sinyaller kimi zaman ağrı, kimi zaman ciltte bir şişkinlik ya da bir kanamayla ortaya çıkabilir. ‘'Aynaya baktığınızda kendinize mini bir check-up yapmayı da unutmayın.

Yüzünüzdeki bir değişikliği fark edip, önemsemeniz ve zamanında doktora başvurmanız erken teşhis ve tedavi için çok önemli'' diyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, yüzümüzde hastalık işareti olabilecek değişiklikleri şöyle sıraladı:

1-Solgunluk

Vücutta yeterli miktarda kırmızı kan hücreleri üretilemediğinde kansızlık yani anemi ortaya çıkar ve bu da yüzün solgun görünmesine neden olur, beraberinde halsizlik de görülür. Düşük tansiyon vücudun yeterli oksijen ve kan akışı sağlayamadığında ciltte solgunluğa neden olur. Kronik böbrek yetmezliği, kanser veya kemoterapi de ciltte solukluğa neden olur. Aşırı kan kaybı veya iç kanama, tiroit sorunları da cilt renginin solgun görünmesine yol açar.

2-Kızarıklık

Çoğu kızarıklık ciddi değildir ve kendiliğinden iyileşir, ancak bu alışılmadık bir durumdur. Kızarık veya kırmızı bir yüz görünümü, özellikle vücudun oksijensiz kaldığını ve oksijeni artırmak için kırmızı kan hücrelerini artırmaya çalıştığına işaret eder. Bununla beraber yüzde kızarıklık alerjik bir tablonun varlığını ya da tansiyon yüksekliğini akla getirir. Her iki yanağı da kelebek şeklinde kaplıyor ise lupus hastalığının yaygın bir belirtisidir. Eşlik eden ateşiniz, ağrılı eklemleriniz ve soğukta renkleri mora dönen parmaklarınız olabilir. Açıklanamayan bir döküntünüz varsa, özellikle de bu diğer belirtilerle birlikte geliyorsa doktorunuza görünün.

3-Dudaklarda morarma

Dudakların etrafındaki morarma (siyanoz olarak bilinir) bir kalp veya akciğer rahatsızlığının sonucu olabilir. Romatizmaya bağlı mitral kapak hastalığında da dudaklar mor, yanaklar ise kırmızıdır.

4-Göz altlarındaki şişlik

Bu sorun göz kapaklarını destek- leyen dokularla kasların zayıflaması sonucu ortaya çıkar. Aşırı tuzlu beslenme, uyandığınızda göz altı şişliğinin en sık nedenidir. Uykusuzluk, alerjiler, aşırı sigara içmek, tiroit hastalıkları da bu şişliğe yol açabilir. Böbrekleriniz, mesaneniz, mideniz ve karaciğer gözlerinize yansır. Gözlerdeki şişkinlik, vücudunuzun sıvıyı düzgün bir şekilde temizlemediğini veya detoks yapıp, atamadığını gösterir.

5-Ciltte ve gözlerde sarılık

Bu belirtiler sarılığı düşündürür. Vücudunuzun kırmızı kan hücrelerini parçaladığında ürettiği bir atık ürünün çok fazla olması durumudur. Yetişkinlerde sarılık, viral enfeksiyonlar (hepatit, mononükleoz); karaciğer, safra kesesi veya pankreas ile ilgili sorunlar veya alkol kullanımı gibi daha ciddi durumlar anlamına gelebilir.

6-Gözlerin öne fırlaması

Gözlerin büyümüş ya da öne doğru fırlamış gibi görünmesi hipertiroidi (zehirli guatr) işaret eder.

7-Göz kapaklarındaki sarkma

Buna pitoz diyoruz, bir veya iki gözde birden olabilir. Ciddi vakalarda göz kapağınız görüşünüzü engelleyebilir. Böyle bir durumda ilk yapılması gereken eski fotoğraflarınızı gözden geçirmenizdir, çünkü bazen yapısal olabilir. Eğer yeni gelişmiş bir durum ise beyniniz, sinirleriniz veya göz yuvanızla ilgili sorunların bir işareti olabilir. Günler veya saatler içinde ortaya çıkıyorsa veya çift görme, zayıf kaslar, yutma güçlüğü veya kötü bir baş ağrınız varsa doktora görünün. Bunlar felç belirtileri olabilir. Yine haftalar aylar içinde gelişiyorsa Myasteni dediğimiz kasların yorgunluğu ile oluşan bir beyin hastalığını da düşündürebilir.

8-Göz çevresindeki sarı noktalar

Üst-alt göz kapaklarınızın üzerinde ve çevresinde bulunan kabarık sarı şişliklere ksantelazma denir. Kolesterolden oluşurlar ve görünüşleri hoşunuza gitmese de tehlikeli değildir. Ancak kalp hastalığına yakalanma veya kalp krizi geçirme olasılığınızın daha yüksek olduğunun bir işareti olabilirler, bu nedenle doktora başvurmanızda yarar vardır.

9-Gözlerde seğirme

Altta yatan nedenler; uykusuz kalma, yorgunluk, sigara alışkanlığı, çok fazla alkol veya kafein ile ilgili olabilir. Nadir durumlarda, sinir sistemi size bir şey söylemeye çalışmakta ve muhtemelen Multiple Skleroz (MS) gibi bir durumun sinyalini vermektedir. Konuşmada güçlük, güçsüzlük gibi eşlik eden yakınmalar varsa sinir sistemiyle ilgili bir sorun akla gelmelidir.

10-Ağızda kayma

Yüzünüzde ağzınız bir tarafa kaymış ve hareketsiz ise öncelikle göz kapaklarınızı kontrol edin. Göz kapaklarınız etkilenmemişse bu beyne ait bir felç olabilir. Göz kapakları etkilenmiş ise muhtemelen yüz felcidir; muhtemelen bir virüs ya da rüzgarlı hava yüzünüzdeki kasları kontrol eden bir sinire baskı yaptığında felç olur. Göz kapaklarının etkilenmediği yüz felci inme ile ilişkilendirilmelidir. İnme, bir kan damarının patlaması veya tıkanması nedeniyle beyninizin bir kısmına kan akışı kesildiğinde meydana gelir. Şu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz hemen tıbbi yardım alın: yüzünüzün alt kısmı aniden felç olur veya kollarınızda veya bacaklarınızda uyuşma veya güçsüzlük, konuşma bozukluğu, çift görme, baş dönmesi veya yutma güçlüğü yaşarsınız.

11-Benler

Benler genellikle koyu renkli lekeler veya şişliklerdir. Çoğu endişelenecek bir durum teşkil etmez, ancak cilt kontrolleri kanseri yayılmadan önce tespit etmenize yardımcı olabilir. Benleriniz şekilsizse, sürekli büyüyorsa ve son zamanlarda şekli değiştiyse bir dermatoloğa başvurun.