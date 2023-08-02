Araştırmacılar 45 bin yıl önce yaşamış kadının yüzünü ortaya çıkardılar

Bilim insanları, 45 bin yıl önce yaşamış bir kadının yüzünü ortaya çıkardılar. Araştırmacılar, kırık kafatası üzerinde çalışarak yüzün dijital bir modelini oluşturdular.

Sozcu.com.tr

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Brezilya, Avustralya ve İtalya’dan uluslararası bir akademisyen ekibi Çekya’da bulunan fosilleşmiş kalıntılar üzerinde çalıştılar ve ortaya bilim dünyasını şaşırtan bir model çıkardılar.

70 yıl önce bulunan kafatasına ekibin erişimi olmasa da bu yıl Tutankhamun’un yüzünü yeniden yaratmak için kullanılan ölçümler ve referans görüntüler kullanılarak çalışma imkanı buldular.

Zlatý kůň olarak adlandırılan kadının, türümüzün Afrika’dan göç etmesinden sonra Avrasya’da yaşayan ilk Homo sapiensler arasında olduğu düşünülüyor ve genomu yaklaşık yüzde üç Neandertal soyunu taşıyor.

Zlatý kůň, modern insan olarak kabul ediliyor, çünkü bu grup, maymun benzeri atalardan ortaya çıkan ilk insanlara kıyasla çok büyük beyinlere sahipti.

Çalışmanın ortak yazarlarından Brezilyalı bir grafik uzmanı olan Cícero Moraes, kendisinin ve ekibin 2018’de eğitim amaçlı olarak kafatasının yeniden yapılanmasını oluşturan araştırmacılar tarafından kaydedilen istatistiksel verileri kullandığını söyledi. Moraes, “En çok dikkatimizi çeken şey, yüzün yapısının, özellikle de alt çenenin sağlamlığıydı” dedi.

Kafatası, 1950’de Bacho Kiro adlı bir Bulgar mağarasında dokuz parça halinde bulundu.

Moraes, öldükten sonra hayvanların kadının yüzünü kemirdiğine inandığını söyledi. Bu yüzden de kafatasının önemli bir kısmı yoktu. Ekip de bu boşlukları doldurmak için farklı soylardan ve cinsiyetlerden 30 kafatası daha kullandı.

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