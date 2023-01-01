Araştırmacılar ebeveynleri uyardı: Ekran başındalar

Yeni bir araştırma çocukların oyun oynama sürelerini mercek altına aldı. Araştırmacılar, elde ettikleri sonuçlar üzerine şoke olduklarını belirtirken çocukların artık çok daha fazla ekran başında olmalarına dikkat çektiler.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji geliştikçe ekran önünde geçirilen süre de artıyor. Hatta artık çocuklar bile ekran başından olmaktan kendilerini alamıyorlar. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden DailyMail için yapılan bir araştırmaya göre; yüzbinlerce çocuk haftada bir saatten az açık havada egzersiz yaparken, YouTube ile bilgisayar oyunlarına çok daha fazla zaman ayırıyorlar.

Çocuklar, dışarıda oyun oynamak yerine; YouTube ile veya bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiriyorlar. 10 ve 11 yaşındaki çocukların yarısı dışarıda oynamaktansa ekran başında olmayı daha çok tercih ediyor.

Uzmanlar, nesiller boyu devam eden sağlıklı oyun zamanı alışkanlıklarının, bağımlılık yapan cep telefonları ve pandemi dönemi kısıtlamaları ile yıkıldığına dikkat çekti. Araştırmacılar, milyonlarca çocuk için oyun süresinin, artık ekran başında geçirilen süre anlamına geldiğini belirtti.

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