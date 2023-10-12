Bilimsel araştırma: Küresel ısınma bira kıtlığına da sebep olabilir

Bilim insanları, bira kıtlığının Avrupa'yı etkilemek üzere olduğunu ve bunun bira fiyatlarını artıracağı konusunda uyarıda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Yeni bir araştırmaya göre, çoğu biranın ana maddesi olan şerbetçiotu miktarı ve kalitesi iklim değişikliğinden etkileniyor.

Araştırmacılar, çiftçilerin sıcak havalara uyum sağlamaması halinde Avrupa’daki şerbetçiotu veriminin 2050 yılına kadar %18’e kadar düşeceği konusunda uyardı. Biralara kendine özgü tat ve koku veren şerbetçiotundaki alfa asit içeriği ise %30 civarında azalacak.

Bu, su ve çaydan sonra dünyanın üçüncü popüler içeceği olan bira severler için kötü haber anlamına geliyor. Premium ve butik biralar ise bu durumdan muhtemelen en çok etkilenenler olacak.

Çek Bilimler Akademisi Küresel Değişim Araştırma Enstitüsü’nden Miroslav Trnka, bira içenlerin iklim değişikliğinin etkisini “kesinlikle fiyat etiketinde veya kalitede” göreceğini söyledi.

Bira, arpa gibi maltlı tahılların mayayla fermente edilmesiyle yapılır. Genellikle ışık, ısı ve sudaki değişikliklere duyarlı olarak yetiştirilen aromatik şerbetçiotu ile tatlandırılır.

Son yıllarda daha güçlü tatlara sahip butik biralardaki patlama, yüksek kaliteli şerbetçiotuna olan talebi artırdı. Ancak Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, gezegeni ısıtan gazların emisyonları tesisi riske atıyor.

ÖNEMLİ BİR ÜRETİM DÜŞÜŞÜ GÖRÜLDÜ

Araştırmacılar, 1971-94 ve 1995-2018 dönemleri arasındaki ortalama yıllık aroma şerbetçiotu verimini karşılaştırdılar ve hektar başına 0,27 tona kadar “önemli bir üretim düşüşü” buldular. Slovenya’daki Celje, ortalama yıllık şerbetçiotu veriminde %19,4 düşüşle en büyük düşüşü gördü.

Araştırmaya göre, dünyanın en büyük ikinci şerbetçiotu üreticisi olan Almanya’da ortalama rekoltenin Spalt’ta %19,1, Hallertau’da %13,7 ve Tettnang’da %9,5 düştüğü ortaya çıktı.

Trnka, “Avrupa’daki barlarda hava durumu ve politika dışında en sık yaşanan tartışma birayla ilgili” diye ekledi. Artan sıcaklıklar ve azalan yağışlar nedeniyle şerbetçiotu 90’lı yılların ortalarında olduğundan 20 gün daha erken olgunlaşıyor.

Araştırmacılar, mevcut politikalara benzer bir emisyon senaryosu kullanarak gelecekteki ısınmanın mahsuller üzerindeki etkisini modellediler. Uyum sağlamak için herhangi bir önlem alınmazsa 2050 yılına gelindiğinde şerbetçiotu veriminin 1989-2018 ortalamasıyla karşılaştırıldığında %4,1 ile %18,4 arasında düşeceğini buldular.

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