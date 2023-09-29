Bilimsel araştırma: Solucanlar küresel gıda üretimine katkı sağlıyor

ABD'li bilim insanları, yaptıkları bilimsel çalışma sonucunda solucanların, dünya çapında yılda 140 milyon ton tahıl üretimine katkıda bulunduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli Colorado Eyalet Üniversitesi’nden bilim insanları, yaptıkları bilimsel çalışmada, solucanların küresel gıda üretimine katkısını ve ürün verimini analiz etti.

Çalışma sonucunda, solucanların tahıl üretimine yüzde 6.5 ve baklagillere yüzde 2.3 oranında katkıda bulundukları ortaya kondu. Bilim insanları, bunun yıllık 140 milyon tahıl üretimine eşdeğer olduğunu ifade etti.

Araştırmada, özellikle tahıl veriminin düşük olduğu Sahra Altı Afrika’da yüzde 10, Latin Amerika ve Karayipler’de yüzde 8’den daha fazla katkıda bulundukları ifade edildi.

“BÜYÜK KATKI SAĞLIYORLAR”

Çalışmanın baş araştırmacısı Steven Fonte, “Daha az kimyasalın bulunduğu alanlarda solucanlar büyük katkı sağlıyor” dedi. Fonte ve meslektaşları, solucanların pirinç, mısır, buğday ve arpa üzerindeki etkilerini analiz edip toprak biyolojisinin daha iyi yönetimi, tarımsal verimliliği artırma ve tarım kimyasallarına olan bağımlılığı azaltma potansiyelini ortaya koydu.

“TOPRAKLAR ANLAYAMADIĞIMIZ KARA KUTULARDIR”

Araştırmada, solucanların bitki büyümesini destekleyerek sağlıklı toprakların oluşmasına yardımcı olduğu, iyi bir toprak yapısı oluşturduğu, su tutmaya yardımcı olduğu ve besin maddelerini bitkiler için daha erişilebilir hale getiren organik maddenin yararlı olacak şekilde karıştırılmasına yardımcı olduğu kaydedildi.

Toprak çeşitliliği hakkında çalışmaların devam etmesini umduğunu ve solucanları var olmadıkları alanlara taşımamak gerektiğini ifade eden Fonte, “Topraklar hala tam anlamıyla anlayamadığımız büyük bir kara kutudur” dedi.

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