Çarpıcı araştırma: Dünya’daki yaşamı kuyruklu yıldızlar başlatmış olabilir

Dünya'daki yaşam kuyruklu yıldızla mı başladı? Bilim insanlarının araştırması, cevaplanmamış en büyük sorulardan biri olan "Eğer Dünya'nın ötesinde yaşam varsa, nerede?"nin cevabına yeni bir ışık tutuyor.

Sozcu.com.tr

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Samanyolu Galaksisi’nin oluşması için gerekli moleküllerin gök taşlarıyla taşınmış olabileceği iddiasında yeni gelişmeler…

Uzun zamandır yaşamın yapı taşlarının Dünya’ya bir kuyruklu yıldız aracılığıyla taşınmış olabileceğine inanılıyordu ve şimdi Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacılar, bunun Samanyolu’ndaki diğer gezegenlerin başına da gelebileceğini öne sürüyor.

Kayan kuyruklu yıldızlar gezegenden gezegene geçerken yavaşlar, böylece gerekli moleküllerin çarpışmadan sağ çıkabilmesi sağlanır.

ORGANİK YAŞAMI OLUŞTURABİLİR

Donmuş kaya ve buz parçaları içeren kuyruklu yıldızlar genellikle organik yaşamın yapı taşlarını oluşturabilen prebiyotik bileşikler açısından zengindir.

Örneğin, 2022 yılında bir Japon sondası tarafından Ryugu asteroitinden alınan numunelerin, bozulmamış amino asitler ve B3 vitamini içerdiği tespit edildi.

Kuyruklu yıldızlar aynı zamanda büyük miktarda, yaşamın temeli için önemli bir molekül olan Hidrojen Siyanür (HCN) de içerir.

Araştırmanın başındaki isim Richard Anslow, “Dış gezegenlerin atmosferleri hakkında her zaman daha fazla şey öğreniyoruz, bu nedenle karmaşık moleküllerin kuyruklu yıldızlar tarafından da taşınabileceği gezegenler olup olmadığını görmek istedik.”

“Dünya’da yaşama yol açan moleküllerin kuyruklu yıldızlardan gelmiş olması mümkün, yani aynı şey galaksinin başka yerlerindeki gezegenler için de geçerli olabilir.” dedi.

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