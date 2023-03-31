ChatGPT bu defa şaşırttı… İşinizi elinizden alabilir ama bulmacalarda zayıf

Son zamanlarda teknoloji dünyasının en popülerler trendlerinden biri olan ChatGPT ile ilgili gelişmeler heyecanla karşılansa da bir yandan da endişeli bir bekleyiş hakim. Özellikle de işlerin ChatGPT ile yapılabilecek olması çalışanlar için gelecek kaygısı yaratıyor. Ancak bir profesör tarafından ChatGPT'nin eksik tarafı ortaya çıkmış olabilir.

Sozcu.com.tr

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Yapay zekâ botu, gelecekte insanları, işlerini ellerinden almakla tehdit etse de Wordle gibi oyunlarda son derece zayıf bir performans sergiliyor.

Sektörleri yeniden şekillendireceği düşünülen yapay zekâ botunun en son sürümünü, popüler kelime tahmin etme oyununa karşı test eden Profesör Michael Madden’e göre, ChatGPT’nin bu tip bulmacalardaki performansı şaşırtıcı derecede zayıf.

ChatGPT-4, aracın en son sürümü ve yaklaşık 500 milyar kelimeyle eğitildi. Wikipedia’nın tamamı, tüm kamuya açık kitaplar, bilimsel makaleler ve birçok web sitesinden metinler verildi.

Ancak tüm bunlara rağmen Profesör Madden’a göre botun bu tip oyunları kazanma şansı düşük. Bunun nedeni de ChatGPT’nin girdilerini ve çıktılarını eşleyen karmaşık bir matematiksel işlev kullanması. Programın çalışabilmesi için bu giriş ve çıkışların rakam olması gerekiyor. Madden sorunu şu sözlerle özetliyor:

“Kullanıcı bir soru girdiğinde, ChatGPT-4 daha isteği işlemeye başlamadan önce kelimeler sayılara çevrilir. Derin sinir ağı, kelimelere metin olarak erişemez, bu nedenle harfler hakkında gerçekten akıl yürütemez.”

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