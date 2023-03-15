ChatGPT’nin yeni modeli tanıtıldı: GPT-4

Microsoft'un bünyesindeki yapay zeka teknoloji şirketi OpenAI'nın geliştirdiği ChatGPT'nin yeni modeli dün tanıtıldı.

Sozcu.com.tr

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Yapay zeka teknoloji şirketi OpenAI tarafından geliştirilen ve Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede gündemin birinci maddesi olan ChatGPT’nin yeni modeli GPT-4 resmi olarak tanıtıldı.

En gelişmiş teknolojiye sahip olduğu açıklanan GPT-4’ün “insan seviyesinde performans” sergilediği belirtilirken akademik ve profesyonel bazı kalite testlerinden geçildiği belirtildi. Bu testler arasında baro sınavları ve SAT sınavlarının da yer aldığı belirtildi.

Yazı ve görselleri algılayarak buna yazılı olarak yanıt verebilen ChatGPT’yi kullanabilmek için 20 dolarlık abonelik ücreti ödemenin gerektiği de açıklandı. OpenAI, ChatGPT’nin Duolingo, Khan Academy ve Morgan Stanley tarafından kullanılmak üzere anlaşma yapıldığını da duyurdu. Görüntüyü algılayıp buna göre yanıt vermeyi başaran ChatGPT’nin Danimarka merkezli girişim Be My Eyes ile iş birliği yaptığı da kayıtlara geçti.

Bu güne kadar en gelişmiş sistem olarak açıklanan GPT-4’ün bazı sorunları olduğu ve kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığı da belirtildi.

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