Eğitimde devrim: Yapay zeka okulları böyle dönüştürecek

Türkiye okullarda karma eğitim yerine kız ve erkek öğrencilerin ayrılmasını konuşurken dünya, yapay zekanın ve gelişen teknolojilerin eğitimde yaratacağı değişimi tartışıyor.

Sozcu.com.tr

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Daha önce Google dahil birçok teknoloji şirketinde çalışan futurist Tracey Follows, yapay zeka ve gelişen teknolojiyle birlikte eğitimde yaşanacak büyük dönüşümü ayrıntılı olarak anlattı.

Gelişmiş dünyada 2050’ye kadar sanal gerçeklik teknolojisinin sınıflarda giderek yaygınlaşacağı tahmininde bulunan Follows, insan öğretmenlerin yerini yapay zekanın alacağını, bilgilerin öğrencilerin beynine doğrudan yükleneceğini söyledi. Öğrencilerin DNA’larına göre oluşturulmuş özel dersler alacağını da savunan ünlü futurist, sınıflarda verilecek eğitimin temelinin yapay zekayı kullanmak olacağı tahmininde bulundu.

İlerleyen zamanlarda fiziki sınıflara bile gerek kalmayacağını kaydeden Follows, tüm bunların bilim kurgu filmlerine benzediğini ve bazıları tarafından gerçekçi bulunmayabileceğini, ancak teknolojinin gelişim hızına uygun olduğunu belirtti.

‘HER ÖĞRENCİYE DNA’YA UYGUN ÖZEL EĞİTİM’

DailyMail.com’a konuşan Follows, yapay zekanın çocuklara “insan bakış açısından farklı” yeni perspektifler kazandıracağını da söyleyerek yeni gezegenlerin keşfi ve biyoteknoloji gibi konuların öneminin giderek artacağını ifade etti. Giyilebilir sanal gerçeklik başlıklarının ve beyne yerleştirilen bilgisayar ara yüzlerinin de sınıflarda kullanılacağını kaydeden Follows, Çin’de bazı iş alanlarında başlıklara yerleştirilen ve beyin dalgalarını okuyabilen nöroteknoloji cihazlarının kullanılmaya başladığına dikkat çekerek “Neden gelecekte sınıflarda da kullanılmasın?” dedi.

Futurist, öğrencilerin DNA’larına göre hangi alanlarda daha başarılı olabileceklerinin de belirlenebileceğini, bunun iş gücünün gelişimine büyük katkısı olacağını söyledi.

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