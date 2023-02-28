Elon Musk, ChatGPT’ye rakip olmaya hazırlanıyor

Ünlü milyarder Elon Musk, OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip olabilmek için yeni bir laboratuvar kurma konusunda yapay zeka araştırmacılarına başvuruyor.

Sozcu.com.tr

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Yahoo News’in konuyla bağlantılı kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Musk, ChatGPT ile rekabet edebilecek bir ekip kurmak için Alphabet’in DeepMind yapay zeka biriminden yakın zamanda ayrılan araştırmacı Igor Babuschkin’i işe alıyor.

Musk ve Babuschkin’in yapay zeka araştırmalarını sürdürmek için bir ekip kurmayı tartıştıkları, ancak projenin henüz erken aşamalarda olduğu ve belirli ürünler geliştirmek için somut bir planın şimdilik ortaya koyulmadığı belirtildi.

Babushkin’in, Musk’ın yeni girişimine resmi olarak henüz imza atmadığı aktarıldı.

OpenAI tarafından geliştirilen ve komut üzerine metin, şiir ve hatta bilgisayar kodu yazabilen metin tabanlı bir sohbet robotu olan ChatGPT’nin kurucuları arasında yer alan Musk, 2018 yılında yönetim kurulundan ayrılmıştı.

Musk 3 Aralık 2022’de, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “ChatGPT korkutucu derecede iyi. Tehlikeli sayılabilecek güçteki yapay zekadan uzak değiliz” ifadelerine yer vermişti. (AA)

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