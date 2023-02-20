Facebook ve Instagram’a paralı mavi tık özelliği geliyor

Son dönemde "metaverse" üzerine yoğunlaşan ve finansal olarak beklentileri karşılayamayarak çok sayıda çalışanını işten çıkaran Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg'den yeni bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

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Bünyesinde WhatsApp, Facebook, Instagram ve Messenger gibi sosyal medya platformları ve haberleşme portallarını barındıran Meta yeni bir karar aldı…

Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada kullanıcıların ücreti karşılığında Facebook ve Instagram’da mavi tık olarak da bilinen “doğrulanmış profil” olarak kullanılabileceğini açıkladı.

Zuckerberg yaptığı açıklamada doğrulanmış kullanıcı profili olmak için ayda 14.99 doların gözden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Meta Verified adı verilen bu mavi tıka sahip olan kullanıcıların hesaplarının korunma altına alınacağı ve doğrudan müşteri destek ekibiyle iletişim halinde olacağı kaydedildi. Facebook ve Instagram’ın resmi internet sayfasından bu üyelik modelinin 11.99 olacağı belirtilirken Apple’ın iOS ve Google’ın Android işletim sistemlerini kullanana cihazlarda ise bunun 14.99 dolar olduğu belirtildi.

NÜFUS CÜZDANINA İHTİYAÇ OLACAK

Yapılan açıklamada bu uygulamanın ilk olarak Avustralya ve Yeni ZElanda’da kullanılacağı kayıtlara geçti.

Son dönemde masrafları kısmak için çok radikal hamleler yapan Meta, bir süre önce 11 bin çalışanını yani çalışanlarının yaklaşık yüzde 13’ünü işten çıkarmıştı. Meta’nın aldığı bu üyelik modeli Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter’daki abonelik sistemine benziyor.

Zuckerberg, Meta Verified özelliğini kullanmak için nüfus cüzdanı ve resmi belgelere ihtiyaç olunduğunu da belirtti.

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