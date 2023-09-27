Google’ın 25. doğum günü! Google kaç yılında kuruldu, kurucusu kim?

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'ın 25. doğum günü kutlanıyor. Google, 4 Eylül 1998 tarihinde, Larry Page ve Sergey Brin tarafından, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi oldukları sırada kuruldu, 19 Ağustos 2004 tarihinde halka arz edildi ve o zamandan beri dünyanın en büyük arama motoru haline geldi.

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Bugün, dijital dünyanın en büyük oyuncularından biri olan Google, 25. yaşını kutluyor. İki Stanford Üniversitesi öğrencisi olan Larry Page ve Sergey Brin tarafından 1998 yılında bir garajda kurulan bu arama motoru, dünya çapında bir fenomen haline geldi. Arama sorgularından video paylaşımlarına, e-posta hizmetlerinden harita uygulamalarına kadar her alanda etkisini gösteren Google, bugün milyarlarca kullanıcının günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

GOOGLE’IN 25. DOĞUM GÜNÜ

Özel günler ve bayramları ana sayfasında yayınladığı doodle ile kutlayan Google bu kez kendi için bir doodle yayınladı.yıllardır insanların hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen Google 25. yaşını anasayfasındaki doodle ile kutladı.

25 yıl boyunca Google, dünyayı daha bağlantılı hale getirmek için inovasyonlarına devam etti. Bugün, Android işletim sistemi, Google Haritalar, YouTube ve Gmail gibi ürünleriyle hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ayrıca, yapay zeka ve veri madenciliği alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çeken Google, geleceğin teknolojisini şekillendirmede önemli bir rol oynuyor.

GOOGLE KAÇ YILINDA KURULDU?

Google, 4 Eylül 1998 tarihinde, Larry Page ve Sergey Brin tarafından, Stanford Üniversitesi’nde doktora öğrencisi oldukları sırada kuruldu. Şirketin ilk ofisi, arkadaşları Susan Wojcicki’nin Menlo Park, Kaliforniya’da bulunan garajıydı.

Google, 19 Ağustos 2004 tarihinde halka arz edildi ve o zamandan beri dünyanın en büyük arama motoru haline geldi. Şirket, bugün çok çeşitli ürünler ve hizmetler sunuyor, bunların arasında Gmail, YouTube, Google Maps, Android ve Chrome yer alıyor.

GOOGLE’IN KURUCUSU KİM?

Google’ın kurucusu, Larry Page ve Sergey Brin’dir. Larry Page, 26 Mart 1973 tarihinde ABD’nin Michigan eyaletinde doğdu. Sergey Brin, 21 Ağustos 1973 tarihinde Sovyetler Birliği’nin Moskova şehrinde doğdu. İkili, 1995 yılında Stanford Üniversitesi’nde tanışarak arkadaş oldular.

Google’ın kuruluşu, Larry Page ve Sergey Brin’in Stanford Üniversitesi’nde doktora öğrencileri oldukları sırada, 1996 yılında başladı. İkili, PageRank adlı bir algoritma geliştirerek, web sitelerini önem sırasına göre sıraladılar. Bu algoritma, Google’ın arama motorunun temelini oluşturdu.

Google, 4 Eylül 1998 tarihinde, Larry Page ve Sergey Brin tarafından, Stanford Üniversitesi’nde kurulan bir şirkettir. Şirketin ilk ofisi, arkadaşları Susan Wojcicki’nin Menlo Park, Kaliforniya’da bulunan garajıydı.

GOOGLE'IN MERKEZİ NEREDE?

Google’ın merkezi, ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı olan Mountain View şehrinde yer almaktadır. Googleplex olarak adlandırılan merkez binası, 1600 Amphitheatre Parkway adresinde bulunmaktadır.

Googleplex, 2.000.000 metrekarelik bir alana yayılmış olup, dünyanın en büyük ofis komplekslerinden biridir. Binanın içinde, çalışanlar için çeşitli restoranlar, kafeler, spor salonları ve oyun alanları bulunmaktadır.

Googleplex, Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin tarafından tasarlanmıştır. Binanın adı, “Google” ve “kompleks” kelimelerinin birleşiminden oluşturulmuştur.

Google, dünyanın birçok ülkesinde ofislere sahiptir. Ancak, şirketin merkezi hala Mountain View’de bulunmaktadır.