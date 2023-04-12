İsrailli casus yazılım ile 10 ülkede gazetecilerin telefonları dinlenmiş

İsrailli casus yazılım şirketi QuaDream'in geliştirdiği casus yazılımla, en az 10 ülkede gazetecilerin, muhalif figürlerin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının telefonlarına sızıldığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Toronto Üniversitesi’ne bağlı Citizen Lab’ın araştırma raporunda, söz konusu casus yazılımla dünyanın farklı yerlerindeki pek çok sivil toplum örgütü üyesinin iPhone marka telefonlarına sızıldığı belirtildi.

Citizen Lab’ın raporuna göre, QuaDream’in işlemcilerinin bulunduğu ve kullanıldığı ülkeler arasında Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Gana, İsrail, Meksika, Romanya, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan var.

Microsoft MSFT.O ise ayrı hazırladığı bir raporda, casus yazılımın “QuaDream ile güçlü bir şekilde bağlantılı” olduğuna dair “güçlü” kanaat taşıdıklarını açıkladı.

Reuters, QuaDream’in İsrailli büyük casus yazılım şirketi NSO Group’un programlarına benzer, etkileşim gerektirmeyen bir bilgisayar korsanlığı aracı geliştirdiğine dair geçen yıl bir haber yapmıştı.

“SIFIR TIKLAMA” TAKTİĞİ İLE ERİŞMİŞLER

Özellikle bilişim suçluları, casuslar ve güvenlik birimlerince tercih edilen “sıfır tıklama” adıyla bilinen bu tür bilgisayar korsanlığı yazılımlarıyla hedef alınan cihazın kullanıcısının herhangi bir zararlı bağlantıya tıklamasına veya bir eklentiyi indirmesine gerek kalmadan o kişinin cihazına uzaktan gizlice erişilebiliyor.

E-postası QuaDream’in şirket kayıt formunda yer alan İsrailli avukat Vibeke Dank, konuyla ilgili soruların yer aldığı mesaja yanıt vermedi. Reuters, QuaDream’in Tel Aviv dışındaki ofisine ziyaret de dahil olmak üzere geçen yıl boyunca şirkete ulaşma girişimlerine rağmen sonuç elde edemedi.

NSO, konuyla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.

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