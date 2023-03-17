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Meta, ücretli abonelik hizmetini başlattı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, ABD'de kullanıcılarının hesap doğrulamaları için ücretli abonelik hizmetini devreye aldı.

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Meta, ücretli abonelik hizmetini başlattı

Meta’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şubat ayında test edildiği duyurulan “Meta Verified” hizmetinin ABD’de başlatıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, hizmetten yararlanacak web kullanıcılarından 11,99 dolar, Apple IOS veya Google Android kullanıcılarından 14,99 dolar aylık abonelik ücreti alınacak.

Hesaplarını resmi bir kimlikle doğrulayan Facebook ve Instagram kullanıcıları, “mavi tik” rozetinin yanı sıra, taklitlere karşı hesap koruması ile müşteri desteğine doğrudan erişim gibi imkanlar elde edecek.

Sosyal medya platformu Twitter da geçen yıl ücretli doğrulama hizmetini başlatmıştı. (AA)

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