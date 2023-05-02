Tinder duyurdu: Rusya’dan resmen çıkıyoruz

Ukrayna ile bir yılı aşkın bir süredir savaşın içinde olan Rusya'dan bir şirket daha çıkma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bir şirket daha ülkeden çıkma kararı aldı. Savaşın başlamasından sonra birçok şirket ülkedeki faaliyetlerini sonlandırırken Spotify ve Netflix gibi dijital platformlar da hizmet vermeyi bırakmıştı.

Bugün bir açıklama yapan Match Group, çöpçatan platformu Tinder’ın resmen Rusya’dan çıkma kararı aldığını duyurdu. Açıklamada 30 Haziran’dan sonra Rusya’da hizmet verilmeyeceği belirtilirken bunun sebebi olarak da ülkedeki insan hakları güvenliği gösterildi.

Bünyesinde Tinder’ın yanı sıra Hinge ve PlentyOfFish isimli şirketleri de barındıran Match geçmişte Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ile ilgili bir açıklama yapmamıştı.

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