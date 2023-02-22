Türkiye’deki depremler dünyada en çok aranan konu oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ve Hatay'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremler sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gündemine oturdu. Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat ve 20 Şubat tarihlerinde "Deprem" araması Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde de en çok aratılan kelime oldu.

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Google aramalarında kelime veya cümle sorgularının hangi coğrafyada, hangi dillerde ve ne sıklıkla arandığını istatistiksel bilgi olarak kullanıcılara sunan servis olan Google Trends verilerine göre Türkiye’de meydana gelen deprem dünya gündeminde de zirvede yer aldı.

TÜRKİYE’DE DEPREM ARAMASI ZİRVE YAPTI

Tüm dünyada ve Türkiye'de “deprem” anahtar kelimesinin aranma sayısı tarihi rekor kırdı.

Depremin meydana geldiği gün Türkiye ve dünyanın önde gelen ülkelerinde en çok yapılan 5 aramanın tamamı Türkiye'deki depremle ilgili oldu.

Türkiye’de bu süreçte dünyada en çok yapılan arama “deprem son dakika” olurken, dünya genelinde “Türkiye deprem” şeklinde oldu.

TÜRKİYE İÇİN YAPILAN BAĞIŞLAR ÖNE ÇIKTI

Türkiye’de milyonlarca kişiyi etkileyen, Suriye’de büyük yıkımlara neden olan depremin ardından başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde bağış kampanyaları başlatıldı. Kampanyalar ile birlikte Google aramaları da arttı.

ABD'de de “donate to turkey earthquake” (Türkiye depremine bağış) anahtar kelimeleri bu alanda yüksek arama hacmine sahip oldu.

NACİ GÖRÜR EN ÇOK ARANILAN KİŞİLER ARASINDA

Türkiye’de meydana gelen depremlerin ardından görüşleri dikkatle izlenen ve dinlenen uzmanların başında gelen Türk jeolog, sedimantoloji ile deniz jeolojisi uzmanı Naci Görür, aynı süreçte tüm dünyada yapılan kişi aramaları arasında bir numaralı trend oldu.