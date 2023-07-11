Twitter CEO’sundan ilginç iddia: “En yüksek kullanım süresine ulaştık”

Meta'nın Threads'i kullanıma sunmasından sonra Twitter'dan yeni bir hamle gelmesi beklenirken, Twitter CEO'su ilginç açıklamasıyla dikkat çekti. Twitter CEO'su Linda Yaccarino, platformun geçen hafta en iyi gününü yaşadığını iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki rekabet kafes dövüşü ile sınırlı kalmadı; Zuckerberg geçtiğimiz günlerde sunduğu ve Musk’ın sahip olduğu Twitter’a rakip platform Threads ile Musk’ın karşısına geçti. Yeni platform kısa sürede rekor kullanıcı sayılarına ulaşırken Twitter’dan gelecek yeni hamle merakla bekleniyordu.

Ancak Twitter’ın yeni CEO’su Linda Yaccarino ilginç açıklamasıyla dikkat çekti. Yeni CEO, pazartesi günü tweet atarak Meta’nın yeni uygulamasına rağmen, Twitter’ın geçen hafta en yüksek kullanım süresine ulaştığını yazdı:

“Twitter, gerçekten kendinizi aştınız! Geçen hafta şubat ayından bu yana en yüksek kullanım günümüzü yaşadık. Sadece bir Twitter var. Biliyorsunuz.”

NBCUniversal’daki reklamcılık başkanı görevinden ayrıldıktan sonra geçen ay Twitter’da göreve başlayan Yaccarino, Twitter’ın en yüksek kullanımını hangi gün yaşadığını ve bunun ne ölçüde gerçekleştiğini açıklamadı.

Meta’nın Twitter rakibi platformu Threads, önce aynı gün 10 milyon üyeye ulaştı, ardından da beş gün içinde 100 milyon kullanıcıya ulaştı.

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