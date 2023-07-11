Ünlü komedyen Sarah Silverman, OpenAI ve Meta’ya dava açtı

ABD'li komedyen Sarah Silverman, yapay zeka botlarının telif hakkını ihlal ettiğini iddia ederek OpenAI ve Meta'ya dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Yapay zeka botlarındaki gelişmeler heyecan uyandırırken bazı kesimler yaşananlarla ilgili çok daha endişeli ve tepkili. Son olarak ABD’li komedyen ve yazar Sarah Silverman, ChatGPT geliştiricisi OpenAI ve Mark Zuckerberg’in Meta’sının, yapay zeka modellerinin kendi çalışmaları üzerinden eğitilmesinin, telif hakkı ihlali olduğunu iddia ederek dava açtı.

Silverman ile birlikte Christopher Golden ve Richard Kadrey adlı iki yazar da OpenAI ve Meta tarafından geliştirilen yapay zeka botlarının, çalışmalarını kullandıklarını iddia ederek davalar açtı.

Son aylarda oldukça popüler hale gelen ChatGPT gibi yapay zeka botlarının yanıtları, internetteki veriye dayanıyor.

OpenAI aleyhindeki davada da üç yazar, telif hakkıyla korunan kitaplarının ChatGPT için eğitim materyali olarak kullanılmasına izin vermediğini iddia ediyor. Meta ile ilgili davada, yazarların telif hakkıyla korunan kitaplarının şirkete ait bir yapay zeka modeli olan LLaMA’yı eğitmek için kullandığı veri kümesinde görüldüğü iddia ediliyor.

Üç yazarı temsil eden avukatlar; Joseph Saveri ve Matthew Butterick, ChatGPT’nin piyasaya sürülmesinden bu yana botun, telif hakkıyla korunan eserlere benzer metinler üretme konusundaki esrarengiz yeteneğine dikkat çektiler.

Silverman’ın başı çektiği dava yapay zeka botlarına açılan ilk dava değil. Saveri ve Butterick ayrıca, ChatGPT’nin yazarların izni olmadan çalışmaları konusunda eğitildiğini iddia ederek OpenAI’ye karşı ayrı bir toplu dava açan iki ABD’li yazarı, Mona Awad ve Paul Tremblay’i de temsil ediyor. Stok fotoğraf şirketi Getty Images de yapay zeka görüntü oluşturucusu Stable Diffusion’ın arkasındaki şirkete telif hakkı ihlali iddiasıyla dava açıyor.

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