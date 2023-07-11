WMO: Temmuz’un ilk haftasının dünya genelinde en sıcak hafta oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), ön verilere göre Temmuz'un ilk haftasının dünya genelinde en sıcak hafta olduğunu duyurdu. WMO, deniz yüzeyi sıcaklıklarının ayrıca yüksek olduğunu ve Antarktika'da 'eşi görülmemiş' oranda deniz buzullarının eridiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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WMO, Haziran ayında da halihazırda rekor sıcaklıkların yaşandığını belirterek ölçümlerden elde edilen ön verilere göre Temmuz’un ilk haftasının kaydedilen en sıcak hafta olduğunu duyurdu.

WMO açıklamasında, “Karada ve okyanusta rekor kıran sıcaklıklar, ekosistemler ve çevre üzerinde potansiyel olarak yıkıcı etkilere sahip. (Rekor kıran sıcaklıklar) insan kaynaklı iklim değişikliğinin bir sonucu olarak Dünya’nın sisteminde meydana gelen geniş kapsamlı değişiklikleri vurguluyorlar” ifadeleri yer aldı.

“DAHA EL NİNO’NUN BAŞINDAYIZ”

WMO İklim Hizmetleri Direktörü Profesör Christopher Hewitt, hava olayı El Nino’nun daha başlangıcında bu tür olağanüstü sıcaklıklar kaydedildiğini vurgulayarak, “Bilinmeyen bir dönemdeyiz ve El Nino daha da geliştikçe daha fazla rekor bekleyebiliriz ve bu etkiler, 2024’e kadar uzayacaktır. Bu, gezegen için endişe verici bir haber” dedi.

WMO, geçici analize göre 7 Temmuz’da ortalama (en sıcak ile en soğuk derecenin toplanıp ikiye bölünmesi) küresel sıcaklığın 17.24 santigrat derece olduğunu belirtip bunun, güçlü etkilere sahip El Nino yılı olan 16 Ağustos 2016’daki önceki rekor olan 16,94 °C’nin 0,3°C üzerinde olduğunu vurguladı.

BATI ABD, BATI RUSYA, BATI AVUSTRALYA’DA NORMALDEN SOĞUK BİR HAZİRAN

Avrupa Birliği’nin uzaydan Dünya gözlem programı Copernicus’un verilerine göre, rekor Haziran sıcaklıkları kuzeybatı Avrupa’da yaşandı.

Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Asya ve doğu Avustralya’nın bazı bölgeleri normalden önemli ölçüde daha sıcak olduğu ifade edildi.

Haziran’ın her yerde en sıcak olmadığını belirten WMO Batı Avustralya, Batı Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Rusya da dahil olmak üzere birkaç yerde Haziran ayının normalden daha soğuk olduğunun altını çizdi.

DOLAYLI ETKİLER

Deniz yüzeyi su sıcaklıklarının hem Mayıs hem de Haziran ayında rekor seviyede olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun balıkçılığın zarar görmesi, su buzullarının erimesi ve iklim üzerindeki gibi dolaylı etkilerine dikkat çekildi.

Antarktika deniz buzulu, uydu gözlemlerinin başlamasından bu yana Haziran ayında ortalamanın yüzde 17 altına, en düşük seviyesine ulaştı ve bir önceki Haziran rekorunu önemli bir farkla kırdı.

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