Yapay zeka işsizleri çoğalıyor

Bir teknoloji şirketinde İspanyolca-İngilizce çeviri editörü olarak çalışan Matias S. Zavia isimli bir işçi, yapay zekanın çeviri özelliği nedeniyle işinden kovuldu.

Son yıllarda yapay zekanın çeviri özelliği, üniversitelerden şirketlere kadar birçok yerde kullanılmaya başlandı. Ancak yapay zekanın bu özelliği, bu alanda çalışan işçileri de işsiz bırakmaya başladı.

2002 yılında yayın hayatına başlayan teknoloji sitesi Gizmodo’da İspanyolca-İngilizce çeviri editörü olarak çalışan Matias S. Zavia, yapay zekanın çeviri özelliği nedeniyle işten çıkarıldı. Söz konusu site, çevirilerine “Bu içerik orijinal materyalden otomatik olarak çevrilmiştir. Makine çevirisinin nüansları nedeniyle küçük farklılıklar olabilir. Orijinal versiyon için buraya tıklayın” ifadesi kullanmaya başladı.

“YAPAY ZEKA İŞİMİ ELİMDEN ALDI”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zavia, “Merhaba arkadaşlar. Salı günü GizmodoEs’de bir yapay zeka kelimenin tam anlamıyla işimi elimden aldı.”

Gizmodo’yu işleten G/O Media’dan bir temsilci de, kararın bazı uluslararası personeli etkilediğini doğruladı. Gizmodo’nun yayın yönetmeni de çalışanlarına “Çarşamba sabahı G/O, otomatik bir sistem kullanarak İspanyolca’ya çevrilmiş Gizmodo hikayelerini yayınlamaya başladı” ifadesini içeren bir mail attı.

Mailde ayrıca, “Çevirileri yaparken bağlam ve amaç sağlayan gelişmiş bir çeviri hizmeti kullanıyoruz. Bu, gazeteciliğimizin yerel dillerde yayınlanması yönündeki çabalarımızın ilk adımıdır. Önümüzdeki aylarda daha fazla markamızın başka dillerde yayınlandığını göreceğiz. Sitelerimize yeni ve genişleyen kitleler getireceğimizden eminiz. Her çeviri haberin altında yaklaşımımızı açıklayan bir feragatname ve orijinal makaleye bir bağlantı yer almaktadır. Hikayeler alt yazı olmadan yayınlanıyor” ifadeleri yer aldı.

The Writers Guild of America (Amerika Yazarlar Birliği)’ne bağlı sendika, işten çıkarılan işçi için üzüntülerini dile getirdi. Yapılan açıklamada, “Gizmodo Espanol’daki yetenekli gazetecilere güvenmek yerine, G/O Media, İngilizce Gizmodo makalelerini alan, bunları İspanyolca’ya kötü bir şekilde çeviren ve İspanyolca dilinde hiçbir düzenleme yapmadan neredeyse anında Gizmodo Espanol’da yayınlayan bir otomasyonu yürürlüğe koydu” denildi.

İLK İŞTEN ÇIKARMA DEĞİL

Bu olay, çalışanların yeni yapay zeka teknolojisi nedeniyle işten çıkarılmasına dair ilk şikayet değil. Geçtiğimiz aylarda çok sayıda işçi, işlerinin yapay zeka ürünlerine devredildiğini iddia etmişti.

Şirketler yapay zekayı günlük iş akışlarına dahil etmeye hazır olduklarını açıklıyorlar ve bu nedenle IBM’in patronu Arvind Krishna da dahil olmak üzere bazı CEO’lar, teknoloji lehine bazı çalışanları işten çıkarma planlarını gözden geçiriyorlar.

İşyerinde üretken yapay zeka kullanımı maliyet tasarrufu ve verimliliğe yardımcı olabiliyor ancak teknoloji araştırmacılarına göre yapay zeka hala mükemmel olmaktan çok uzakta. Bazı şirketler, teknolojiyi çok hızlı bir şekilde veya insan gözetimi olmadan uyguladıktan sonra sorunlarla karşılaşıyor.

