Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Beylikdüzü’yle ilgili iki imar davası geliyor

ERDOĞAN'IN KURMAYLARIYLA “İMAMOĞLU TOPLANTISI” YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

İki toplantıyı da yerinde izledim. Saraçhane'den bahsediyorum!

Birincisi 28 Aralık 2022'deydi ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “terör soruşturması” sonrasında yaptığı açıklamaların ardından şunları yazdım:

… Saraçhane'nin şifresi ne diye sorarsınız hemen yanıtını vereyim: Ekrem İmamoğlu kılıcı çekti. ‘Pandoranın kutusunu Bakan Soylu açtı' dedi ve ekledi: ‘Biz (İBB) sadece 1 Ocak 2019 ve göreve geldiğimiz 27 Haziran 2019 arasını inceledik. Size sunduğumuz onlarca konu ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlarım 2019 öncesini de inceliyor. Medyanın çok ama çok ilgisini çekecek personel verileri elimize ulaşıyor.' Yani… Yeni belgeler yolda ve geçmiş İBB yönetimiyle ilgili rest çekti İmamoğlu! (29 Aralık 2022/SÖZCÜ Gazetesi)”

İkinci toplantı 4 Ocak 2023'teydi ve şu tespiti yaptım: “Önceki gün Saraçhane'deydim. ‘Mücadeleden vazgeçmeyeceğim' mesajı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir cümlesi dikkatimi çekti: “İçişleri Bakanı, Abdülmenaf Sevgin diye bir isimden bahsetti. Ona göre, o da İBB'deki teröristlerden biri. Aradık taradık, böyle bir çalışana rastlamadık. (6 Ocak 2022)”

İki toplantıdan çıkan sonuç şuydu:

İmamoğlu, kendisine yöneltilen ‘terör irtibatı ve iltisakı' suçlamalarına karşı hamleyle yanıt verdi ve bir bakıma hücuma geçti. Sonra ne mi oldu?

Geçen hafta Ankara'da yaşanan bir toplantıdan bahsedeceğim şimdi…

Erdoğan'ın önüne konulan raporlar

4 Ocak'ta, Saraçhane'deki toplantıda açıklanan belgelere İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama gelmedi. Bakan Süleyman Soylu o gün sadece “İmamoğlu'yla 40 görüşmemiz var” dedi ve İBB'nin belgelerine yanıt vermedi. Çünkü…

Ankara'daki iddialara geliyorum:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saraçhane'den bir gün sonra 5 Ocak'ta, kurmaylarıyla toplantı yaptı. Medya ve sosyal medya raporları da Erdoğan'ın önüne konuldu. Kamuoyunun İmamoğlu'nu haklı gördüğü notları paylaşıldı. Bu da strateji değişikliğine neden oldu!

Yine iddialara göre, “terör” üzerinden hem hızlı hem de kamuoyunu ikna eden bir kayyum planı vardı.

Değerlendirme toplantısının ardından, “Beylikdüzü ve İBB döneminde yaşanan görev suçu üzerinden” yeni bir yol haritası belirlendiği öne sürüldü.

Süreci takip ettiğimizde…

Fatih tablosu, At davası, ihale dosyası

Daha önce açılan ama kapatılan “Fatih tablosu- Adalar'daki at” meselesi gibi dosyalar yeniden açıldı. İBB kaynaklarına göre, Beylikdüzü dönemine dair dosyalar Ankara'daki o toplantıdan sonra savcılıkça tetiklendi.

11 Aralık 2023…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili “ihaleye fesat karıştırma” suçundan, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Süreç, İçişleri Bakanlığı'nın İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin yaptığı bir inceleme ile başladı. İnceleme konusu 29 Aralık 2015'te gerçekleştirilen bir ihaleydi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, hazırladığı raporu Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Savcılık savunmaların alınmasının ardından soruşturmasını tamamladı. (Not: Davanın ilk duruşması 15 Haziran'da görülecek.)

Bu konuda İmamoğlu aynı günün akşamı (11 Ocak) şu açıklamayı yaptı:

“Yaklaşık 8 yıl evvel Beylikdüzü Belediyesi'nde gerçekleşmiş bir ihale nedeniyle yeni bir yargı süreci başladığını öğrendim. Oysa bu dosya yıllar önce müfettişlerce incelenmiş ve Danıştay'a gönderilmişti. Danıştay idari açıdan incelemesini tamamladı ve sorun görmedi. İhale işlemlerinde imzam dahi mevcut değil. Ayrıca gerek İçişleri Bakanlığı gerek Danıştay 1. Dairesi kararında hakkımda herhangi bir tespit, suçlama ya da değerlendirme yapılmadı. Buna rağmen, zorlama bir suç yaratılmaya çalışılmakta. Hakkımızda illa bir şey bulmak isteyenler şimdi konuyu yargıya taşımış. Her ne hikmetse 2 yıldır savcılıkta bekleyen dosya, bir anda davaya dönüşmüş. Bu kötülüklerin nerelerde planlandığını artık 86 milyon çok iyi biliyor. Not: Bu oyunun görünen imzası yine malum müfettişe ait.”

Şimdi sıcak bir bilgi daha veriyorum: Şimdi yine Beylikdüzü döneminden iki imar dosyası ile iddianame çıkacak. Bu da son olmayacak!

SONUÇ: Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken Ekrem İmamoğlu'nun “siyasi aktör” olarak sahnede yer alması istenmiyor.

İmamoğlu'na 22 Aralık'ta SÖZCÜ ziyaretinde sormuştum: “Sakatlanıp, sezonu kapattınız mı?”

O da şu yanıtı vermişti: “Sakatlamaya çalışıyorlar tabii. Henüz bir şeyimiz yok, sakatlanmadık. Hangi koşulda olursam olayım sezonu kapatır mıyım ben? Bir futbol takımından örnekle anlattım. Ve dedim ki bırakın sahaya çıkıp oynarken sakatlamayı siz daha yolda maça gelirken yolda darp etmeye kalkıyorsunuz ya da bacağını kırmaya çalışıyorsunuz. Bu kadar kötülük dolusunuz yani. Centilmenliğin tamamen dışında bir kötülük bu.”