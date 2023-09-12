Bahadır Çokişler İletişim Bilgileri

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Ceza sahası

Genel Yayın Yönetmenimiz Metin Yılmaz, “Spor programına başlayın” telkininde bulununca çok tecrübem olmamasına karşın SÖZCÜ Televizyonu'nda yardımcım Yasin Yıldırım ve Alper Mert ile program yapmaya başladık. Sonrasında ise yazarımız Ercan Taner de ekibe katıldı. Bana büyüklerim bu işe başlarken iş çevremizde saygı duyduğun isimleri kırabilirsin demişlerdi ve sanırım ilk kez kalp kırdığımızı fark ettim.

Halbuki son 8 yılı yöneticilik ile geçen 30 küsur yıllık gazetecilik hayatımda tek bir davalık haberim olmamışken program sırasında Türkiye'nin en başarılı federasyon başkanını kırmışız. Yorumcu arkadaşlarım sosyal medyadaki yargısız infaz benzeri kurban etmişler Mehmet Akif Üstündağ'ı…

Doğruları kaynağından dinleyince haksızlık ettiğimizi anladım. Programda eleştirilen konu ise malum uçak meselesi. Akif Başkan işin doğrusunu anlattı, hadi gelin ağzından dinleyelim:

“Şampiyon olduktan sonra kızlara ‘Bir gün daha kalalım sizi özel uçakla götüreyim ve program yapalım' dedim ancak kızlar, ‘Dönelim başkan' dedi. Yoksa ana sponsorumuz zaten özel uçak ayarlayacaktı ama kızlar bir an önce dönmeyi tercih etti. Aşırı ilgi olunca, Olimpiyat Elemeleri'ne hazırlık kampı ve öncesinde özel maç yapmak için sizin iddia ettiğiniz gibi Tokyo değil, Fukuoka'ya gittik. Kimse kusura bakmasın ama benim özel uçak tutma yetkim yok! Denetlemeye geldiklerinde hesap soruyorlar. Bu arada THY sponsorumuzdur. Ne kaptan ile ne herhangi bir oyuncumla prim konuşması yapmadık. Benim olduğum yerde prim olmaz.”

Yorumcularımızın vizyonsuzlukla suçladığı Akif Başkanı, “Öyle Malatya Malatya demekle olmuyor” diyerek zaten deprem hassasiyeti yaşayan hemşerilerimizi de istemeden kırmışız. Türkiye'nin tartışmasız en başarılı başkanı Mehmet Akif Üstandağ'a bir özür borcumuz var. Başkan öylesine içerlemiş ki haksızlığa uğramışçasına sesi titriyordu ve haksız da değildi.

Yine yorumcularımızın “A takım böyleyse altyapılarda nasıldır” imasına ise, “Gelin gezdireyim. Ev yemekleri kadar leziz ve kaliteli” cevabını verdi.

Bizde takım ayrımı yoktur. Ceza Sahası'nda eleştirirken, eleştirilmeyi de göze almıştık. Filenin Sultanları'nı tebrik ediyor, Olimpiyatlar Elemeleri'nde de başarılar diliyorum. Haydi Türkiye……