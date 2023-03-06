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Akşener, yarattığı sonucu görmüyor mu?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yerine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı yaparken ne demişti?

“Sokaklarda, dükkanlarda, meydanlarda onların adını duyuyoruz.”

Madem sokaklar, dükkanlar, meydanlar, önemli bir referans, ben de yazıma sokaklarda, mesaj gruplarında, dükkanlarda, meydanlarda duyduklarımı aktararak başlayacağım.

■ En sık duyduğum ama en masum bulduğum soru şu: “Deniz Abi, ne yapıyor bu Akşener?”

■ Ben yayında “Akşener muhalefet tabanında hayal kırıklığı yarattı” diyorum.

Kendisini muhalefet tabanında konumlandıran bir vatandaş şöyle bir mesaj gönderiyor:

“Hayır, sadece hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Aynı zamanda öfkeliyiz. 20 yıldır ilk kez Erdoğan'ı yenme şansı bu kadar netken nasıl böyle bir şey yapar?”

■ Öfkesinden muhalefetin sol kanadında olduğu anlaşılan bir emekli amca makinalı gibi saydırıyor:

“Ben biliyordum bu sağcıların birbirlerinin ayağına basmayacağına. İşin sonunda Meral Akşener için ‘Kılıçdaroğlu mu Tayyip Erdoğan mı?' diye tercih aşamasına gelindiğinde Erdoğan'ı tercih edeceğini biliyordum. Derin devlet, büyük müteahhitler devreye girdi ve Hanımefendi gereğini yaptı.”

■ Bir başka hanımefendi şöyle diyor:

“Hatay'da içme suyu bulunmuyor. Binlerce depremzedenin cenazeleri dahi bulunamadı. Çadır sorunu çözülemedi. İktidar, afetle mücadelede sınıfta kaldı. Biz neyi konuşuyoruz? Meral Akşener masadan çekilmiş! Deprem kurbanlarının iki eli hep yakasında olacak.”

■ Anadolu'da bir ilçeden İYİ Parti İlçe Başkanı Whatsapp'tan şöyle yazmış:

“Abi iyi akşamlar. Çok üzgünüm. Akşener nasıl böyle bir şey yaptı? Anlamaya çalışıyorum. İstifa etmek için Pazartesini bekliyorum ve bunun bir taktik olmasını umuyorum.”

■ Ben yayında “Akşener'i masadan kalkmaya zorlayanların ülkücü kurmayları değil, siyasete sonradan dahil olmuş beyaz yakalı kurmayları olması dikkat çekici” diyorum. Bir İYİ Parti Milletvekili şöyle bir mesaj gönderiyor:

“O beyaz yakalı, beyaz Türk (…)ler var da koyu MHP'liler de var. Koray Aydın'ın sessiz kaldığı doğru değil.”

(Parantez içinde üç nokta koyduğum yerdeki sözcük hakaret olarak algılanacağı için sakladım.)

■ Hem diplomat olduğu yıllardan hem siyasetçiliğinden tanıdığım Mehmet Ali Bayar bu olaylar üzerine şöyle bir değerlendirme yapıyor:

“Bir siyasetçinin en büyük yenilgisi, güvenilirliğini kaybetmesidir. Bu tamir edilemez bir zaaftır. Millet ve tarih bu olayı bu gözle yargılayacaktır.”

Daha yüzlerce örnek verebilirim ama Meral Hanım'ın çok kıymet verdiği sokaktan, meydandan, dükkanlardan gelen sesler özetle böyle.

Kimse, bu tablo ortaya çıktıktan sonra, “kim haklı kim haksız”a, “Meral Hanım'ın masadan kalktığına mı kaldırıldığına mı” bakmıyor.

Herkes, Akşener'in hamlesi sonrasında ortaya çıkan sonuca bakıyor.

Herkes Meral Hanım'ın ve İYİ Parti'nin nasıl bir akıl tutulması yaşadığını rasyonel bir şekilde açıklayamaya çalışıyor.

Kimse de açıklayamıyor.

Bu yüzden komplo teorileri ve farklı senaryolar havada uçuşuyor.

O teorileri ve senaryoları sıralayıp yazıyı uzatmak, canınızı sıkmak istemiyorum.

Ancak tümünü özetlemek için bana en az 50 değişik kanaldan gelen ve sizin de önünüze düştüğünden şüphe duymadığım şu cümleyi paylaşmak istiyorum:

“Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır.”

(Bu cümleyi paylaşanlar Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e atfediyor ama onun sözü olmadığını düşünüyorum. Zira İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan da 23 Aralık 2020'de Twitter'da bu cümleleri “bir Eskimo atasözü” diye paylaşmıştı.):

Akşener, bahanesi her ne olursa olsun, tam Recep Tayyip Erdoğan 20 yıl sonra gireceği bir seçimde yenilgiyi tadacakken, kendisine adeta can simidi attı.

Yoksulluktan, yolsuzluklardan ve yasaklardan kurtulmak isteyen, adalet arayan, özgürlüklerini, refah ve mutluluklarını artırmak isteyen, deprem bölgesinde yaşanan beceriksizlikleri film gibi izleyen milyonlarca insanı hayal kırıklığına uğrattı ve öfkelendirdi.

Akşener'e düşen, anlamsız kavgayı garip çıkışlarla sürdürmek değil.

Akşener'e düşen, TV Programında Cumhurbaşkanı adayı bulmak gibi komik durumlara düşmek hiç değil.

Akşener'e düşen milletin bu tepkilerine kulak asmak ve gereğini yapmaktır.