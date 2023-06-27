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Bayramda kanlı günler

Sevgili okurlarım, Türkiye'de her kurban bayramı ne yazık ki kanlı günlerin başlangıcıdır.

Milyonlarca insan hele şimdiki gibi dokuz günlük tatilden yararlanmak amacıyla yollara dökülür.

Her bayram aynı haberler karşımıza çıkar…

İstanbul'a gelen yok ama giden çok.

İstanbul bu bayramda da boşalmış, trafik rahatlamış.

Üstelik otoyollar ve köprüler beleş.

Gez gezebildiğin kadar!

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Hele uzun tatillerde herkes aracına atlayıp sahillere koşar. İşte bu telaşlı geliş gidişlerde olanlar olur.

Herkesin acelesi vardır.

Sonuç yüzlerce trafik kazası ve çok sayıda ölüm olayı.

Trafik kazalarını ve ölümleri bayram tatili boyunca medyadan hep birlikte izlemek zorunda kalacağız.

Şimdi bayram beldelerine, plaj kentlerine koşuşturmayı izliyoruz, bunun bir de dönüşü var.

Kazalar ve ölümler ikiye katlanacak.

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Kurban kesimi olaylarını düşünecek olursak vahşetin en büyük yanı bu konuda sergilenecek.

Milyonlarca büyükbaş ve küçükbaş hayvan kurban edilecek ama nasıl?

Bunun da belli aşamaları var.

-Birileri önce kurban kestirmeye niyetlenecek.

-İkinci aşamada hayvanı kesecek kasap bulunacak.

Herhangi biri olabilir!

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Fakat gelin görün ki kasapların çoğu acemi…

Hayatı boyunca eline bıçak alıp hayvan kesmemiş bir takım tipler bismillah çekip kesime soyunacak.

İşte, ne olursa bu aşamada olacak…

Ve çoğu amatör ve hevesli kasap, hayvan yerine kendisini kesecek!

Yani kurban yerine kendi kolunu bacağını, hatta yüzünü ve boynunu kesecek.

Yarından başlayarak medyadan hep birlikte izleyeceğiz, kendi kendini kesen binlerce acemi hastanelere getirilecek.

Buralarda bıçak yaralarına dikiş atılacak, tedavileri yapılacak.

Bu gibi tablolar 21. yüzyıl Türkiye'si açısından bakıldığında utanç vericidir.

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Kurbanların bir bölümü yol kenarlarında, bahçelerde, sokaklarda ve parklarda çoluk çocuğun gözleri önünde bağırta bağırta, kanırta kanırta kesilecek.

Akan kanlar ve iç organlar oralarda bırakılıp çevre kirliliği ve pislik yaratılacak.

Dahası da var…

Bazı büyükbaşlar ve özellikle de güçlü boğalar kasapların elinden şu veya bu biçimde kurtulup kaçmayı başaracak!

Bunları yakalama çabaları ise aynen kovboy filmlerinde izlediğimiz gibi olacak!

Kaçakları yakalamak için kementler atılacak!

Hayvanlar can havliyle kaçarken caddelere sokaklara dalacak.

Bazı ‘insancıkların' elinde sopalar ve taşlar, hayvana yaklaştıkları zaman kafasına indirecekler.

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Ve filmin sonu hep aynı bitecek…

Hayvanlar şu veya bu biçimde yakalanıp ittire kaktıra kesime götürülecek, kasaplar üzerlerine yumulup kesecek, tam keserken önemli bir bölümü hastanelik olacak.

Böylesine vahşet tabloları Türkiye'nin 81 ilinde, yüzlerce ilçesinde ve kırsal kesimde bayram boyunca sürüp gidecek.

Sadece bu kurban bayramında değil, bundan sonrakilerde de ne yazık ki aynı ürkütücü görüntülere tanık olmak zorunda kalacağız.

Başka çare, başka çözüm yok.

Sevgili okurlarım, bizim kendi yakın tarihimizden ve günümüzden tanıdığımız, ya da tanıdığımızı zannettiğimiz bir Rusya vardı.

Özellikle çarlık döneminde bize neler çektirmiş, anamızı ağlatmışlardı!

Savaşlarda Rus ordusu Osmanlı'yı mahvetmiş, memleketin önemli bir bölümünü ele geçirmişti.

Aradan uzun yıllar geçti, Rusya geçen yıl Ukrayna ile kapıştı.

Herkesin ve bütün dünyanın düşüncesi hemen hemen aynı idi.

“Rusya güçlüdür, bu savaşı fazla uzatmadan kazanır!”

Fakat gelin görün ki Ukrayna direniyor.

Savaş bir yıldan fazla bir süredir devam ediyor ama Rusya'nın sonuca ulaşması bir türlü mümkün olmuyor.

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Bu yetmezmiş gibi şimdi ortaya bir de “Paralı askerler grubu Wagner” çıktı.

Bunlar isyan edip Rostov gibi bazı önemli kentleri ele geçirmeyi başardı…

Bu konuda yer alan bütün haberleri dikkatle izledim ama bunların kim olduğunu, amaçlarının ne olduğunu bir türlü anlayamadım.

O koskoca Rusya bu kadar mı çaresizmiş?

Acaba bu konuda bütün dünya mı yanılmış?

Sen bir sürü karanlık tipleri paralı asker olarak besleyip yetiştireceksin, onlar günün birinde Putin'i devirmek için isyan edip silah çekecek ve sen çaresiz kalacaksın.

Neyse ki isyan kısa sürmüş, sonra uzlaşmaya varılmış!

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Gerçi bizim her konuda fikir sahibi olan o muhterem medyatik uzmanlardan biri değilim ama benim aklım bu olanları pek almıyor!

Önce sonuçsuz Ukrayna savaşı, sonra paralı askerler güruhunun isyanı…

Kendi kendime şu yargıya varıyorum…

O Rusya'yı bütün dünya gözünde büyütüyormuş.

Meğer hantal bir dev imiş!

Kalıbının adamı hiç değilmiş.