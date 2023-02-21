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Bu hesabı mutlaka vermek zorundalar

SEVGİLİ okurlarım, Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en acı felaketlerinden birine hep birlikte tanık olduk.

Depremin hiç değilse parasal yükünü biraz olsun azaltmak için bir şeyler yapmak gerekiyordu.

Bizim uyanıkların aklına hemen cingözce bir fikir geldi.

Televizyonda bir gece düzenleyip ahaliden para toplayalım.

Böylece bizim devlet kurumlarından da emir komuta zinciri içerisinde büyük paralar toplarız.

Büyük işler verdiğimiz müteahhitlere önceden çağrıda bulunup, elde ettikleri gelirlerin bir bölümünü de o gece ekranda ellerinden alıp kampanya gelirine ekleriz.

Birileri sordu:

Ya vermekten kaçınırlarsa?

Yanıt hazırdı:

Bu işin içinde sayın Cumhurbaşkanımız var. Sıkıysa vermesinler.

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Toplu yardım şovu 15 Şubat 2023 akşamı televizyonlarda ortak yayına girdi ve saatler sürdü.

Türkiye'nin en önde gelen yandaşları hazırdı.

Dizi oyuncuları, yandaş kanallarda program sunan magazinciler, cicili bicili hanımlar, yakışıklı beyler, bazı ilahiyatçılar vesaire…

Verilen görev belliydi:

Telefonla bağlananları önce yumuşatın, sonra da bağış rakamını mümkün olduğunca artırmaya çalışın!

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Rakamlar adeta uçuşa geçmişti!

Merkez Bankası Başkanı herhalde kendi cebinden olsa gerek 30 milyar lira bağışladı…

Üç kamu bankasının, Ziraat, Halk ve Vakıfbank genel müdürleri toplam 39 milyar verdiler.

Biraz sonra sıra AKP iktidarının yönettiği devletten en büyük paraları alan müteahhitlere geldi.

Kesenin ağzını bu kez onlar açtı.

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Otomatik sistem var gücüyle çalışıyordu!

Bir kesim paraları iktidardan aldığı talimat doğrultusunda bağışlıyor, bir başka kesim ise ekranda firmasının ve kendisinin ismi okunsun diye reklam peşinde koşuyordu.

Yalakalık ve reklamcılık hırsı rekor boyuta ulaşmıştı.

İyi niyetle küçük bağışlarda bulunan on binlerce saf vatandaşın paracıkları ise gargaraya getirilmişti.

O gece bir rekor kırıldı…

Toplam bağış miktarı 115 milyar lirayı geçmişti.

Müthiş bir rakam…

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Sevgili okurlarım, şimdi sorulması ve irdelenmesi gereken çok önemli bazı sorular var:

-Bu parayı kim kullanacak?

-Bu para nasıl kullanılacak?

-Harcanan paraların nereye nasıl gittiğini kim, hangi makam denetleyecek?

Türkiye'de bu gibi işlerde bir sürü dümen döner.

Depremzedeler için yapılan bu bağışlar bir anda birilerinin ceplerine hortumlanır ve hiç kimsenin ruhu bile duymaz.

Kafalarda çok ciddi bir kuşku var.

Böylesine büyük bir para kaynağı acaba AKP'nin seçim kampanyasında kullanılır mı?

Valla ben kendi adıma sadece ‘neden olmasın' diyebiliyorum!

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Bu gibi kuşkulara ve pis söylentilere neden olmasın deniliyorsa iktidarın bugünden başlayarak atması gereken adımlar var.

Bu bağışların nereye devredildiğini ve kimlerin hizmetine nasıl sunulduğunu kamuoyuna açıklamak…

Bu parayla ilgili olarak hangi ihalelerin kimler tarafından alındığı ya da alınacağı konusunda bilgi vermeye bugün derhal başlanması…

Yolsuzluk yapılmasını önlemek için paraların kuruş kuruş hesabını da açıklamaya şimdiden başlamak.

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Gerçi söylemesi biraz ayıp olacak ama biz bu konuda yeterli deneyime sahip bir milletiz.

17 Ağustos 1999 büyük Marmara depremi sonrasında benzer olayı yaşamıştık. Büyük paralar toplanmış, depremin ardından bazı yeni vergiler gelmişti.

O zaman yapılan bağışların nereye gittiği, nerelere harcandığı, aradan geçen uzun yıllara karşın henüz bilinmiyor.

Böyle bir tezgaha bizi hiç kimse yeniden düşürmeye kalkışmasın.

Herkes şunu iyi bilsin, Türkiye artık eski Türkiye değil.

Birkaç gün önce televizyonu kullanarak son deprem için toplanan paraların hesabı mutlaka istenecek…

Ve eğer şaibe altında kalmak istemiyorsa AKP iktidarı bu hesabı vermek zorunda kalacak…

Çünkü rakamlar çok büyük, altında kalan ezilir.