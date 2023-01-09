Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Buruk’un gecesi

Okan Buruk, Kerem, Barış Alper ve Rashica ile başlayarak çok iyi bir strateji belirlemişti. Çabuk oyuncular savunma arkasına atılan toplarda tehlikeli olurlar. Zaten Fenerbahçe'nin şifresi yavaş yavaş çözülmüştü geçen haftalarda. Üçlü savunma önde yakalanır ve ağır kalırsa pozisyon verir. Osayi Samuel ve Ferdi atağa çıkmaya uğraştılar ama Boey ve Dubois tarafından ilk devre etkisiz hale getirildiler. Berkan'ın olumlu oyunu, Oliveira ve Mertens'in oyunu iyi kurgulaması, direksiyona Galatasaray'ın geçmesine neden oldu.

Devşirilmiş kanat savunma oyuncuları bazen büyük hatalar yaparlar. Samuel, topu Oliveira'ya indirince o da iyi vurdu. Fenerbahçe orta alanında mimar oyuncu olmaması takımın hücum yönünde etkisiz kalmasına neden oldu. İrfan ve Valencia ikinci devrenin hemen başında oyuna alınsa bence Fenerbahçe adına çok daha iyi olurdu. Lincoln seçimi normaldi ama kendisi oyuna ağırlığını koyamadı.

Risklerin alındığı bölümde Galatasaray daha çok rahatladı. Çabuk ataklar tehlike yaratacaktı, bu belli olmuştu. Icardi, Kerem'e çok klas bir pas verdi. Kerem'in golü ile Galatasaray 2-0 öne geçti. Kolay yemişti ikinci golü ev sahibi.

İrfan Can, Dubois'ya yaptığı hareketle kırmızı karttan kaçamazdı. Jesus için şöyle bir gerçek ortaya çıktı; büyük maçlarda çıkarttığı takımlar tekliyor ve etkili olamıyor. Bu durum, şampiyonluk mücadelesinde büyük problemler ortaya çıkarır.

Perdeyi, Icardi'nin mükemmel golü kapattı.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde çok iyi hazırlandığı derbiyi hakkıyla kazandı.