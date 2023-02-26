Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Fenerbahçe antrenmanda

BAZI maçlar vardır, oyun başlar başlamaz kazanacağınızı anlarsınız. Öyle bir oyun vardı ilk yarıda. Harika bir tempo, pozisyon üstüne pozisyon üretmedi ama direksiyon Fenerbahçe'deydi.

VALENCIA'NIN penaltısı Fenerbahçe'yi geçirdi. Diouf çok erken kırmızı görünce Konyaspor için maç hayal oldu. Rossi ikinci golü hazırlarken sahnede yine Valencia vardı. Zorlanmadan devreyi bitirmişti ev sahibi.

İKİNCİ yarıya çok rahat başladı Fenerbahçe. Lincoln'ün şutunda son teması King yaptı.

BEN bu maçta Oosterwolde'nin ilk 11 başlayacağını düşünüyordum, ikinci yarı girdi oyuna. Sol ayaklı Hollandalı oyuncudan çok umutluyum. Bir de Arda artık sonradan oyuna girmesin. Oyun koptuktan sonra onu oyuna almak gerçek kapasitesini bizlere gösteremez.

MAÇ, sonlara doğru sezon öncesi yapılan hazırlık maçları gibi oldu. İlhan Palut sonrası Konyaspor'da yaşanan büyük düşüş son sürat devam ediyor.

SZALAI'NİN golünden sonra tempo biraz daha yükselse, gol şov devam ederdi. Ev sahibi skoru yeterli gördü. Bu farklı galibiyet iyi moral oldu Fenerbahçe için.