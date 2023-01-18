Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kazanma alışkanlığı

Okan Buruk'un rotasyonu normaldi. Birbiriyle fazla maç oynamamış oyuncular ile pozisyonlar vererek maça giriş yaptı Galatasaray. İlk 10 dakika kabus gibiydi. Alanyaspor'un presi 20 dakikayı geçemedi. Eduardo'nun topu direkten dönmese, Alanyaspor için maç belki başka yere gidecekti. Sonrasında oyunun ritmini alan Galatasaray'ı izledik.

Mertens pozisyon hazırlamada çok usta. Serbest vurulu akıllı kullandı, Nelsson golü attı. Mertens'in attığı ikinci gol nefisti. Topa vuruş anı, bir ustanın sanatını biz futbolseverlere göstermesiydi adeta.

Oyuna iyi başlayan değil, sonradan sahaya daha iyi yayılan üstünlüğü almıştı. Galatasaray ikinci devreye “Maç bitti benim için ve tur atladım” havasında başladı. Dünyanın neresinde olursa olsun, kupa maçlarının havası başkadır. Kafa olarak oyunun içinde kalmanız lazım. Olayı antrenmana çevirirseniz, bir bakmışsınız top ağlarda.

Cavaleiro, Alanyaspor'u umutlandırdı. Candeias, takımına büyük haraketlilik getirmişti.

Rashica dün aksam bitikti. Yunus heyecanını kaybetmiş gibi. Teknik direktörler bu düşünceyi kabul etmezler. Alanyaspor alınacak her türlü riski sergiledi. Bu düşüncedeki oyun anlayışında Galatasaray çabuk ataklarla farkı arttırabilirdi. Önemli olan yine kazanmak ve tur atlamak…