Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kusursuz fırtına

Çekinmemek. Mütevazı bir kadroyla ligin içinde iyi sonuçlar almaya çalışmak. Hakan Keleş'in Giresunspor'u böyle bir yapıya sahip. Galatasaray, rakibi karşısında hemen sonuca gitmek istedi, ama net gol pozisyonu oluşmadı. Normalde çok şut atan Galatasaray, sadece 6 kez bu denemeye girdi ilk yarıda. VAR'ın saptadığı penaltı sonrasında İcardi topu köşeye sert göndermek istedi ama Onurcan köşeyi hissetmişti. Kurtardı penaltıyı.

Kaçan penaltı moral bozar. Bu duygu kısa sürdü. Mertens attı. Kanatları ve özellikle sağ tarafı çok iyi kullanan Giresunspor beraberlik fırsatlarını yakaladı. Bajiç inanılmaz bir pozisyon kaçırırken bu oyunda dikkatsizliğin faturasının hemen kesildiğini gördük.

Savicevic’in Kerem'e ikramı büyük hataydı. Sonrası Dubois'in nefis golü. İyi oynarken hata yaparsanız üzülürsünüz. Bir takım zaman zaman baskı da yese, pas kalitesi iyiyse topa ve oyuna hükmeder. Bu anlamda iyi görüntü verdi Galatasaray.

Giresunspor’un atak sonuçlandırmada standardı zayıf kalınca çok aradıkları gole ulaşamadılar.

Barış Alper bu takım için önemli. Kuvveti ile savunma dengesini bozuyor. Kendini geliştirmek isteyen bir yapısı var. Bireysel hatalar dün Giresunspor'u sarstı. Yine kaptırılan top sonrası Rashica golü çok rahat attı. Sonra Yunus perdeyi kapattı. Seri devam ediyor.