Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Maçı Crespo aldı

Maça çok iyi başladı Fenerbahçe. Ankaragücü, savunmasını ceza sahası yakınında kurmak zorunda kalmıştı. Ceza sahası içinde 21 defa topla buluşan ev sahibinin 2 topu direkten döndü. Esasında maçı ilk devre bitirecek anlar vardı. Mesela Arda'nın üç Ankaragücü savunmacısını terse yatırıp kaleye gönderdiği şutu Gökhan kurtarmasa yazıya bu nefis golün oluşuyla başlayacaktım.

Bu tarz tek taraflı oyunlarda ne kadar erken gol bulursanız, maç istediğiniz gibi gider. Bulamazsanız bir bakmışsınız devre olmuş. Kilidi açma konusunda zorlanmaz diye beklediğim Fenerbahçe, ilk 10 dakikalık bölümünde pozisyonlar verdi. Ankaragücü hücum etmeyi düşünmeye başlamıştı.

Diego Rossi forvet bölgesinden uzak kalınca çok etkisiz oluyor. Oyundan çıkarken mutsuzluğu yüzünden okunuyordu.

Fenerbahçe savunmasının arasına atılan toplar bu takımın şifresini çabuk kırıyor. Ankaragücü bunu denemeye bence geç başladı.

Arda ikinci devre etkinliğini yitirdi. Jesus, Crespo'yu hatırladı. İrfan Can oyuna girerken protesto ve alkış karışımıyla karşılaştı. Böyle şeyler oyuncunun iç dünyasını sarsar.

Szalai, oyuncuyu arkaya kaçırma uzmanı oldu bu sistemde. Sowe Ankaragücü'nün golünü atarken tam bir şok yaşandı. Fenerbahçe adına penaltı çabuk geldi. Valencia umutları son bölüme taşımıştı. Crespo umutlar tükenirken altın gol attı.

Stres artık daha çok artacak. Mesele bunu taşıyabilmek.