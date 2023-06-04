Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Süper Fernandes

İlk devre, tam bir Şenol Güneş takımı izledik. Topa sahip olan, oyunu istediği gibi yönlendiren Beşiktaş, başarılı oynadığı ilk 45 dakikada 2 gol buldu. Gedson ve Cenk ile gelen gollerde Kasımpaşa savunması kolay teslim olmuştu.

Beşiktaş savunması ilk yarıda hatasız oynadı. Aboubakar, ilk devre gol atmadı ama Cenk Tosun'a gol öncesi verdiği pas çok usta işiydi. Üçüncü golde, kısa süre Brezilya tarzı devreye girdi. Tosun Paşa'nın topuk pası ve Aboubakar'ın klas vuruşu ile güzel bir gol izledik. Orta sahaların çabuk geçildiği, pozisyonların çoğaldığı keyifli bölümde Beşiktaş farkı arttırabilirdi.

Kasımpaşa golü Aytaç ile buldu. Dün akşam Gedson Fernandes yine sahanın en çok iş yapan oyuncusu olarak ön plana çıktı. Muleka ile bu iş olmayacak gibi… Verilen şansları bir türlü kullanamadı. Tayfur'un golünde yine sahneye Gedson çıktı ve mükemmel bir pas verdi. Sezon sonu yaklaşırken formda olan takımlar kolay galibiyetler alırlar. Fizik ve taktik olarak Kasımpaşa'dan çok üstün olan Beşiktaş hiç zorlanmadı.

Akıllarda şu soru hep olacak. Sezona Şenol Güneş ile başlansaydı, durum ne olurdu? Bunu hiç bilemeyeceğiz. Donk'un golü nefisti. Vuruşunda top, Mert'in çıkartamayacağı yere gitti. Temdit penaltısını 40 yaşındaki Atiba'nın atması onun Beşiktaş'a vedası anlamında çok anlamlı oldu.