Fatih Söylemezoğlu İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal güvence

Profesyonel hakemlik deyince kamuoyunda genelde ilk akla gelen maalesef sadece para. Tabii ki tüm yaşamını bu işe adayan insanların rahat yaşayabilmeleri için uygun ortamın ve mali tablonun yaratılması, sağlık ve sosyal yardım güvenceleri ile birlikte emekliliklerinde de rahat edebilecekleri bir ortam sunulması şart. Karşılığında, hakemlerin de profesyonelliğin gerektirdiği yaşam ve çalışma standartları içerisinde mesleği icra etmeleri gerek.

Hakemlik; bilgi, birikim, eğitim, tecrübe, sağlam bir kişilikle birlikte yüksek kondisyon ve konsantrasyon gerektiren bir iş. Dolayısıyla bu vasıfları taşıyabilecek insan seçimi her şeyin başlangıcı. Bunun için de seçim yapacağınız havuz ne kadar büyük olursa, o kadar kaliteli hakem yetiştirme şansınız olur. Teknik yeterlilik dışında, insan psikolojisini yorumlayabilen, toplumsal ve bireysel davranışları doğru düzgün değerlendirebilen, gerçekten liyakat ile seçilmiş insanları bulabilmek daha kolaylaşır.

Peki hakemler bu tabloya layık olmak için azami gayreti sarf ediyor mu ? Maalesef hayır. Bırakın layık olmayı, günümüzde özel yaşantıları ile bu mesleğe ihanet içinde olanlar bile var. Peki bunun çözümü var mı? Tabii ki var: Her türlü denetleme ve takip.

Profesyonel hakemleri idare edenler yeterince profesyonel mi? Maalesef bu da hayır. Kurullar hakemleri yönetebilmek için gerekli bilgi, birikim ve liyakata sahip olmayan, bazen siyaseten bazen de ahbap-çavuş ilişkileri ile koltukları işgal edenlerle dolu. Mevcut durumda senede iki kez yapılan seminerlerle performans ölçümlerinin doğru yapılabilmesi mümkün mü? Her meslekte olan ‘temel performans göstergeleri’ hakemler için uygulanıyor mu? Yoksa ‘profesyonellik’ sadece sözleşme başlığı mı?

Değerlendirme kriterleri evrensel, şeffaf ve objektif mi? Kısaca her şeyin yeniden değerlendirilip düzenlenmesi şart.

Son olarak merakları gidermek için ücretlerin ne olduğundan da bahsedelim. Futbolda Süper Lig hakemlerinden FIFA olanların maaşı 25.500 TL (sadece 10 ay). Diğerleri hakemlik yaşına göre belirlenen maaşlar alıyor. Geçmiş dönemde Cüneyt Çakır'a özel, diğer FIFA hakemlerinden 3 kat fazla maaş ve SGK yapılmıştı. Maç başına ücretleri de FIFA’lar için 20.000 TL ve hakemlik sürelerine göre azalmakta. Ancak çok enteresan, profesyonel futbol hakemlerinin hiçbirinin sosyal güvencesi yok. Sadece bu ayıp bile, bu ölçekteki bir camia için yeterli!

Basketbol Süper Ligi’nde ise sadece 14 hakem profesyonel ve aylık 7.500 TL maaş artı SGK'lı. Maç başına 3.250 TL alıyorlar. Takdir kamuoyunun…