İsmail SAYMAZ İletişim Bilgileri

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Dilan Polat’ın kayyum atanan hanedanlığı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat ile Selin Sıla Doğu'nun şirketlerine kayyum atadı. Polat hanedanlığını çökerten, MASAK'ın Mali Analiz Raporu oldu.

BEDEN İŞÇİSİYMİŞ

Rapora göre…

Dilan Polat, 1990'da İstanbul'da doğdu.

Engin Polat ile 2007'de evlendi.

SGK'ya göre 2011'den 2016'ya kadar dört farklı madencilik ve inşaat şirketinde beden işçisi olarak çalıştı.

2014-2017 tarihleri arasında doğum fotoğrafçılığı yaptı.

2017'de şansı döndü.

Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdu.

46 ilde güzellik merkezi var.

‘Rise And Shine' adlı kozmetik ürününü kendi internet sitesi üzerinden ve elektronik ticaret yoluyla pazarlıyor.

Dilan Polat hakkında 2014-2022 yılları arasında güveni kötüye kullanma, tehdit, bilişim sistemindeki verileri bozma, kişisel verileri ele geçirme suçlarından beş soruşturma açıldı ve takipsizlik kararları verildi.

SUÇ MAKİNESİ GİBİ

Engin Polat, 2007'den 2014 yılına ön muhasebeci olarak çalıştı. 2015'te kendi işini kurdu.

Henüz 17 yaşında işlediği yaralama ile trafik güvenliğini tehdit etmekten suçundan ve alkollü araç kullanmaktan halen yargılanıyor.

Polat, banka hesaplarına 2021-2023 arasında 53 işlemde toplam 55.280.080 TL, 13.04.2023'te 40.000 USD ve 57.185 Euro yatırdı.

Üçüncü kişilerle yaptığı transfer işlemlerine bakıldığında 2017 ve 2023 yılları arasında 101 işlemde 38.109.001 TL transferi aldı.

Ve 791 işlemde 72.524.076 TL para transfer etti.

Baba, kardeş, anneanne, dayı ve yenge holdingi

Polatlara ait 15 şirket 2017 ve sonrasında kuruldu.

Kurucuları Dilan ve Engin Polat'ın yanı sıra Engin'in babası Sezgin, kardeşi Alper Kürşat, anneannesi Zehra Yılmaz, yengesi Nilgül Yılmaz ile Dilan'ın kardeşleri Sinem Sıla Doğu ile Can Doğu'dan oluşuyor.

Liste şöyle:

■ Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

2017'de kuruldu.

Dilan Polat ve Sinem Sıla Doğu yüzde 50 ortaktı.

Sıla Doğu, 2019'da ayrıldı.

2021'de Dilan Polat Güzellik Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüştü.

■ Dionseps Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketi

2020'de kuruldu.

Dilan Polat ve Nez Demirhan yarı yarıya ortaktı.

Geçen yıl 481.855 TL'lik satış yaptı.

Vergi vermedi.

■ DLN Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi

Engin Polat tarafından 2021'de kuruldu.

Ertesi yıl kardeşi Alper Kürşat Polat'a devretti.

DLN Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüştü.

Baba Sezgin Polat, şirket hesaplarında yetkiliydi.

■ D Polat Esteki Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin Manisa şubesinin sahibi olan Dr. Yeşim Altınkalem Dalkıran tarafından, Polatların ‘ricası' üzerine, işin başında doktor bulunması zorunluluğundan ötürü 2021'de kuruldu.

Engin Polat, şirket yöneticisi.

■ Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Dilan ve Engin Polat tarafından 2022'de kuruldu.

Yöneticisi Engin Polat.

■ Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi

Sezgin Polat tarafından 2019'da kuruldu.

■ Milan Polat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Alper Kürşat Polat tarafından 2023'te kuruldu.

Para transferi yok.

■ NLD Polat İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Alper Kürşat Polat tarafından 2023'te kuruldu.

Para transferi yok.

■ Dilan Mücevherat Uluslararası Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi

Alper Kürşat Polat tarafından 2022'de kuruldu.

■ Dosivens Kozmetik Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Sinem Sıla Doğu tarafından 2020'de kuruldu.

■ Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi

Sinem Sıla Doğu tarafından 2023'te kuruldu.

■ Sinem Sıla Doğu Güzellik Kozmetik Ticaret Limited Şirketi.

Sinem Sıla Doğu tarafından 2019'da kuruldu.

■ Dipomed Kozmetik Medikal İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Can Doğu tarafından 28 Eylül 2023'te kuruldu.

■ DP Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Anneanne Zehra Yılmaz adına 2022'de kuruldu.

■ Rise And Shine Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi

Nilgül Yılmaz adına 2022'de kuruldu.

Nilgül Yılmaz'ın ortak olduğu Kuzey Aksesuar Tekstil Reklam Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında sahte belge düzenleme ve ibraz etmeme hususlarında olumsuz tespitler var.

En az 250 milyon TL'lik para aklama

Rise And Shine, Milda Gayrimenkul, DP, Dilan Polat Güzellik Kozmetik ve DLN'nin banka hesaplarından yüksek miktarda nakit çekildi.

Paraların büyük bir kısmı Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam ilişkisi bulunan kişilerce çekildi. Ve çekilen tutarların neredeyse tamamı aynı kişilerce hemen hemen aynı gün ya Engin Polat'ın banka hesabına ya da tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul'e yatırıldı. Bu şekilde nakit yatırma ve çekmeye konu tutar 250 milyon TL.

Biriken tutar gayrimenkul ve lüks araç alımına yönlendirildi.

Örneğin…

Dilan Polat Güzellik, Rise And Shine ve DP'den nakit çekilen 15.865.000 TL dakikalar içerisinde Milda'ya nakit yatırıldı.

Ardından Milda'dan 5 milyon TL gönderilerek, Tuzla'da gayrimenkul alındı.

Raporda “Şirketin gayrimenkul alımı öncesi üç farklı şirketten aynı kişi tarafından nakit çekim yapılmasının organize ve dikkat çekici olduğu değerlendirilmektedir” deniyor.

Diğer örnek:

Dipomed'den 29 Mayıs 2023'te nakit çekilen 5 milyon TL bir saat sonra Polat'ın hesabına 4.980.000 TL olarak nakit yatırıldı. Polat, iki gün sonra lüks araç aldı.

Bu yöntem ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' olarak görülüyor.

200 MİLYON TL'LİK SAHTE FATURA

Şirketlerin mal alışlarına bakıldığında, büyük kısmı Polat ailesi ile bağlantılı tedarikçilerden gerçekleştirildi. Ancak bu tedarikçilerin gerçek bir mal alışı olmayan, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi olamayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan kurumlar olduğu belirlendi. Bu tür mal alışların toplamı 200 milyon TL'den fazla.

İnternet satışlarından elde edilen vergi matrahını azaltmak için sahte belge kullanılıyor olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca gelen paranın 500 milyon TL'den fazlası internetten mal satın alanların kredi kartı ile yaptığı harcamalardan oluşuyor. Bu nedenle “başta kredi kartı dolandırıcılığı, yasa dışı bahis ve bunun gibi şüphelerin bulunması nedeniyle” banka ve ödeme kuruluşlarından veri alınması istendi.